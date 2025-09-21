Б лясък, елегантност, стил и неподправена красота изпълват прехода от топлите летни месеци към есенните дизайнерски колекции. Триумф на детайлите, изчистени основи и минимално количество допълнителни елементи подчертават модните находки. Разбира се, под светлините на месеците септември и октомври попадат връхните дрехи и по-специално – сака, блейзери и якета от велур, кожа и деним.

Модел

Овърсайз саката с дължина, която покрива ханша изцяло, ще останат основен фаворит за дамите, независимо дали става дума за ежедневен аутфит или елегантна визия. Съчетанията на връхната дреха с останалите шедьоври в гардероба са много и различни, затова внимателно планирайте елементите от желаната визия. Ако искате по-ненатрапчив вид, изберете сако в комбинация с клин или дънки.

Бъдете неотразими в офиса.

За офис визия или среща заложете на къси панталони, пола-панталон или рокля. Важно е сакото да отговаря на последните тенденции, а именно широки ръкави, прави линии, изчистени основи по линия на цветовете, както и нисък процент на допълнителни елементи като копчета, ципове, катарами, брошки и пр. През новия сезон харесваните предложения се характеризират със семпло излъчване. Буквално фокус е яката, затова никога не я оставяйте прибрана или смачкана.

Модерната ежедневна визия се постига с лекота.

Тип бомбър, кожените предложения, както и моделите от велур също набират популярност. Помните ли старите якета от кожа, моделите от 80-те, с които са снимани едни от най-сексапилните холивудски величия... Този ретро хит се завръща с пълна сила. Затова, ако сте от онези хора, които с носталгия пазят старите фаворити на своите родители, сега е точният момент да ги наложите в настоящето. Ако сте арт натура, обожавате изкуството и носите артистичното в душата си, то попаденията от велур ще ви впечатлят. Търсете опростените модели. През новия сезон от любители на модата до диктатори се стремят към изключително стилна рамка, носеща усещане за минимализъм.

Унисекс

Ако сте жена, то неведнъж се е случвало в живота да надникнете в мъжкия гардероб, за да си вземете нещо назаем... Ето затова през този сезон повечето модели са унисекс, вписвайки се повече от добре във визиите на двата пола. Чудесен пример за това са якетата от деним, които мачовците обожават. И докато силният пол разчита на леко разкроени форми, които все пак описват красивите линии на тялото, дамите залагат на свободата, която прикрива несъвършенствата. Единствено кожените бомбъри се характеризират с по-конкретно търсене заради идеята да подчертават талията и ханша, оставяйки зоната около раменете без фокус. Широките ръкави са норма – или поне това твърдят мнозина от прочутите дизайнери, които ги намират за лесно приложими в спортни колекции, елегантни и дори строго официални. Якета, сака и блейзъри – отново са подвластни на правилото за комфорта.

Яката играе ролята на основна декорация.

По отношение на цветовете също се наблюдава обща вълна – бяло, бежово, черно, синьо и любопитни съчетания с розово-лилави нюанси. Цветовите комбинации се наблюдават при наличието на модните за есенните месеци каре и райе.

Щадете дрехите от велур

Ако имате дрехи или аксесоари от велур, то никога не ги перете в пералня и не ги сушете в близост до радиатор. Този тип кожа не обича влагата, така че винаги първо се опитвайте да ги изчистите на сухо. За целта трябва да се снабдите със специални четки и препарат. При почистване, особено на светъл или мек велур, използвайте щадящи движения и не натискайте прекалено силно, за да не повредите материята.

Каре или райе изборът е ваш.

Стефани Тонева