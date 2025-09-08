М узикалните любимци Симона Петрова – Мона, и Роберто Николов ще изненадат приятелите на изкуството с общ проект.

Пред “Телеграф” изпълнителката на “Жива”, “Счупено сърце” и “Сила” издаде, че една от локациите на видеото е село Багренци – родна китна местност, запечатала най-скъпите й детски спомени.

Заедно

“Снимахме видеото в моето село и околията на Багренци. Имахме няколко набелязани точки – поле със слънчогледи и бали, овощна градина и стар селски път”, коментира Мона. Песента се ражда изненадващо. “Започнахме дуета като импровизация между два свята – моята фолклорна вселена и неговия поп свят. Темата за новото начало, прошката и усещането за дом в лицето на любим човек се появи естествено, като откровение. Работата беше лек процес на пълна симбиоза – вдъхновяваща, искрена и подкрепена от любовта ни към музиката”, казва още певицата. Единствената трудност по време на реализацията е името – музикантите дълго време се лутат в избора на заглавие, водени от идеята и желанието да създадат нещо красиво – за момента обаче обвиват тази подробност в мистерия.

Възход

Припомняме, че Роби създаде истинска еуфория след премиерата на “Налей” – проект, който споделя с Кирил Хаджиев – Тино. Мона от своя страна не спира да се доказва на сцената. Преди седмица стана ясно, че модели от Седмицата на модата в Исландия ще дефилират на фона на песента „Сила“ и също така беше част от Wiwi Jam концерта в Базел по време на конкурса „Евровизия“ тази година

Стефани Тонева