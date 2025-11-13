Д войно повече са заболелите от хепатит през тази година в сравнение с предходната. Това заяви пред „Здраве с Телеграф“ епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, позовавайки се на данни на Националния център по заразни и паразитни болести. „Това е от много голямо значение и трябва да се предприемат мерки. Много малко вероятно е, но все пак има такава, а именно в отпадъци да попаднат предмети, зацапани с кръв и прочее, които, ако се докоснат с раничка, да доведат до заразяване. Именно затова, когато се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, трябва да се носят ръкавици и специално облекло“, обясни той.

Видове

Хепатитът А е известен като „болестта на мръсните ръце“, който се лекува с диета една година. Има ваксина срещу него и всички, които искат да се реваксинират, е хубаво да го направят, като те могат да си сложат комбинираната ваксина за А и B. Хепатит А е опасен през топлите месеци, заяви проф. Кантарджиев. Той посочи, че хепатит С се пренася чрез кръв и телесни течности и се лекува много успешно в рамките на месец, макар лечението да е доста скъпо. „На 100% се унищожава вирусът в организма на заразения човек“, каза специалистът и подчерта, че нелекуваният човек разнася заразата. Хепатит B, който е най-чест, но слава Богу за него има ваксина, е една типична кръвна инфекция, която се предава по полов път и в контакт на раничка с кръв на заразен. „Няма голямо отношение към проблема със сметосъбирането“, заяви той и добави, че трябва да пазим да не се размножават гризачите и да си оставаме обувките пред вратата, а не да влизаме с тях в жилището си.

Заплаха

Проф. Кантарджиев каза, че няма условия да очакваме катастрофични инфекции като чума и холера. Епидемиологът подчерта, че имаме вносни случаи на маймунска шарка - тя се получава при близък контакт на човешка кожа; имахме няколко случая на внос на денга от хора, които бяха ходили да почиват по далечни карибски и латиноамерикански дестинации. „Имахме доказан случай на внос на холера, но една развита система на здравеопазването трябва да следи за такива случаи, защото движението на хората е толкова масово, че трябва да се проследяват такива случаи. Може да посъветваме хората, които са в Африка, Латинска Америка, които, завръщайки се в нашата страна, получат висока температура, вирусна инфекция, винаги да казват на доктора, че са били в някоя от тези страни. Това много бързо ще го ориентира за тропическо заболяване“, обясни проф. Кантарджиев.

Той коментира, че сега сме в сезон, в който няма комари, но през лятото, когато се ходи в чужбина, е хубаво да се казва на медика къде са ходили. „Тигровите комари причиняват само тропически трески - денга, чикунгуня, зика“, посочи той.

Смет

Битовите отпадъци, които се изхвърлят от жилищата и заведенията в градовете, не съдържат опасни микроорганизми, заяви специалистът. „Най-много микроорганизми се съдържат в пелените и памперсите на децата и възрастните, които се нуждаят от грижи. Когато битовите отпадъци, например от храна, обелки, плодове и зеленчуци, дълго време не се събират, техният биологичен състав се втечнява. То е много опасно, защото замърсява околната среда и при транспортиране на сметта, и при самото неизвозване и скупчване около контейнерите“, коментира професорът. Той препоръча хората, които хвърлят своите отпадъци в кофи, които не са почистени и по земята има видими отпадъци на разлагащи се органични вещества, най-добре да събуват обувките си и в къщите си да не се движат с тях. „Второто нещо, което е много важно, е да не се допуска размножаването на гризачи, плъхове и мишки от канализацията. Говореха за дератизация - хвърляне на вещества, които тровят мишките и плъховете. Това, разбира се, трябва да продължава, като се внимава да не се прекали и да се застраши животът на деца или домашни животни“, каза експертът. По думите му от сметта не могат да възникнат инфекции, които да доведат до епидемия, и добави, че хората, които се включват в почистването им, трябва да са със специални дрехи, ръкавици и задължително след работа трябва да дезинфекцират обувките си.

Проф Кантарджиев обясни още, че след като преминат през автоклав опасните медицински отпадъци, като превръзки с кръв или кръвни продукти и прочее, обикновено се третират като битови отпадъци, защото не представляват опасност за здравето, тъй като в тях няма живи микроорганизми.

Бактериите в топлата вода може да ни донесе легионерска болест

Бактериите в топлата вода може да ни донесе легионерска болест. Това каза епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, който коментира изследването на „Активни потребители“ и Софийския университет, което показа, че в горещата вода има микроорганизми. „Откриха нещо, което си е доста познато, известно е, че когато студената вода не е достатъчно студена, а топлата е хладка, в канализацията на жилищата, болниците и учрежденията се образуват протозои, в които се намножават някои бактерии. Опасните от тях са през топлите месеци, това е легионелата, която, ако дълго време не се е ползвал водопроводът и влезеш да се изкъпеш, се създава един аерозол, който може да ви докара тежка и неприятна пневмония“, разясни той и уточни, че това е т.нар. легионерска болест. Ние всяка година имаме случаи, обаче регистрацията не е на много добро ниво, оплака се специалистът и добави, че преди години покрай чужденците, които са се разболявали, се е нагнетявало международно напрежение, тъй като засегнатите хора са съдели хотела. „Преди години имахме проблем с неваксинирани сезонни работници от чужбина, които бяха много добър резервоар и разпространител на морбили. Говоря за преди 6-7 години. Сега положението е много добро, стига нашите здравни власти да вземат необходимите мерки, за да изяснят имунизационния статус на чужденците и да не са болни от туберкулоза“, заяви още той.

Ако кашляте дълго, прегледайте се за туберкулоза

Когато човек кашля няколко месеца и губи телесно тегло, е хубаво да отиде на преглед. Това посъветва бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. Той обясни, че пациентите трябва да поискат рентгенова снимка, за да се изключи съмнението за туберкулоза. Въпреки това Кантарджиев е категоричен, че няма увеличение на заболелите.