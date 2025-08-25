С в. Козма Етолийски (1714-1779) е православен проповедник и пророк, кръстосвал Балканския полуостров през мрачния XVIII век. В онези робски времена той не само е давал надежда за свобода на народите, но и е оставил нишани за бъдещите поколения, показвайки колко велик е Господ. Защото той е предрекъл дори появата на телефона така: „Ще дойде време, когато хората ще могат да общуват помежду си на далечни разстояния, сякаш се намират в две съседни стаи.“

Ислямизация

Съвременната историография посочва св. Козма като човека, който е спрял масовата ислямизация на православните народи. Справедливо го наричат равноапостолен, но не само по тази причина. Пламенен и искрен проповедник, още приживе той е извършил множество чудеса и изцеления и е бил удостоен с мъченическа смърт.

Стенопис, показващ проповед на Св. Козма Етолийски.

През 1759 г. йеромонах Козма започва да благовестява в селата край Цариград, стигайки до някогашните български земи в Солун и Македония. Според останали свидетелства той е имал много от даровете на Светия Дух, за които говори апостол Павел в първото послание до коринтяните. Именно с тези дарове неучени рибари станали богослови, пророци и учители. Неслучайно и свети Козма Етолийски е наричан „равноапостолен“.

Светецът е бил не само изключителен православен просветител; той наистина е смятан за велик пророк на последните времена. Той е оставил голям брой изумително точни пророчества за бъдещето на човечеството (за научни изобретения, войни и екологични катастрофи). Много от неговите предсказания вече са се сбъднали, други все още очакват своето изпълнение.

Това обаче не са спорни пророчества като на Нострадамус, а истински свидетелства на Светия Дух, призван да ни помогне да не попаднем в дяволски капани и да запазим чистотата на православната вяра.

Промисъл

Сякаш по Божия промисъл всеки град, всяко село, което е посетил Козма, е запазило неговите пророчески слова. Много от предсказанията на светеца са достигнали до нас не само в писмена форма, но и като устна традиция. Хората са възпитавани от детството си с наставленията на праведника и затова дори днес няма човек в Албания, Гърция и Северна Македония, който да не е запознат с Откровенията на Козма Етолийски.

В тъмните времена на османското робство св. Козма е давал точни знамения и кога игото ще свърши, като е вдъхвал надежда на поробените народи.

Дървото

Някои негови пророчества обаче са мъчни за разбиране от съвременния човек. И то не защото не са ясни, а поради това, че са свързани със специфични сфери на някогашния живот и не могат да бъдат разбрани без познаване на местните реалности и историческия контекст.

Известни са поне десет пророчества, които са се отнасяли за конкретен регион, в който св. Козма, минавайки оттам, е казал на хората как да действат в една или друга ситуация, че да останал живи. Например в едно село казал следното: „Когато падне дървото, отивайте в гората, там ще се спасят много хора, нищо не вземайте със себе си, спасявайте се сами, бедата ще продължи не повече от 24 часа.“

Св. Козма намерил мъченическа смърт в днешна Албания.

Действително хората, които живеели там, намерили убежище в гората и спасили своя живот от турците, когато видели едно дърво да пада.

Друг човек на 94 години помнел едно пророчество от своите родители. Според него св. Козма казал в това населено място да се помни следното: „Бедата ще дойде до кръста, но няма да се спусне по-надолу.“ Затова, когато по времето на Втората световна война започнали боевете, този човек не се евакуирал. И наистина точно до тази местност с разпятието гръцките войски удържали настъпващите италиански фашисти.

Ръкописи

По-голямата част от пророчествата на свети Козма са запазени до наше време чрез книги, ръкописи и кодекси от XVIII до XIX век. По време на Втората световна война учител в Северен Епир се натъква на систематизирани 72 пророчества, написани в Коран на албански език. Едната версия е, че и мюсюлманите са ги ползвали. Откритите там Откровения наистина звучат изумително. Счита се, че св. Козма е предрекъл появата на далекопроводите, телеграфа или дори интернета със следните слова: „Ще дойде време, когато земята ще бъде опасана с една нишка.“ Светецът вижда в аванс железницата и автомобилите, казвайки: „Ще видите в полето каруца без коне да тича по-бързо от заек.“ Други негови думи се свързват както с екологията в бъдещето, така и с аварията в АЕЦ „Чернобил“: „Ще гледате плодовете и няма да можете да ги ядете.“

Антихристът

От друга страна, някои прорицания, напротив, са свързани със съдбата на вселенското православие. Защото, ако основната задача на пророците от старозаветния период е била да предсказват идването на Месията, то основната работа на новозаветните пророци е била да предсказват идването на Антихриста (фалшивия Месия), края на света и Второто пришествие на Христос. Тук св. Козма също не прави изключение, подготвяйки своето паство и идните поколения за Страшния съд и Второто пришествие на Господ Исус Христос. „Да носите Кръста на челото си, за да ви познаят, че сте християни. Дайте всичко, което ще ви поискат, пазете само душата си“, казвал пророкът.

Бори се срещу пазара в неделния ден

Изключителна е ролята му за установяване и на днешните християнски традиции. Козма Етолийски настоявал пазарите да не се правят в неделя, а в събота, за да не се скверни денят на Господа. Жените да се забраждат в черквите, раздавал кръстчета, броеници и купели за храмовете. Съветвал родителите да избират християнски имена за децата си и да им дават християнско възпитание.

Проповедникът казвал, че Христос го е призовал за служба и му предстои мъченически да пролее кръвта си, което и се случва. В Янина срещу него се съюзяват еврейски търговци заради призивите му да не се прави пазар в неделя. След поредната руско-турска война (1768-1774), приключила с мирен договор, подписан в силистренското село Кючук Кайнарджа, се пуска слухът, че свещенослужителят действал срещу интересите на османската империя. А именно, че бил московски агент, който събирал раята за Русия.

На 24 август 1776 г. новомъченикът е обесен на едно дърво.

Любомир Старидолски