С лед 1 януари 2026 г. очаквам аптеките да се превърнат в чейндж бюра за безплатна и бърза обмяна на левове в евро. Това заяви пред „Здраве с Телеграф“ шефът на аптеките Николай Костов, който отбеляза още, че хората няма да имат проблеми при пазаруването с новата валута.

„Безспорно ще е трудно, защото ние ще взимаме и в левове, но ще трябва да връщаме само в евро. Някои хора ще идват да си обменят парите при нас. Но ще се справим. Нямаме друг вариант“, коментира Костов.

Според него е много важно законите да са разумни, а не в тях да се залагат глупости, които затрудняват безсмислено бранша. Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки и собственик на верига даде за пример новото изискване всеки ден да публикува цените на лекарства от голямата потребителска кошница за нуждите на институциите. „Как може хем държавата да ги регулира и да определя цените им, хем ние да ги публикуваме, и то всеки ден“, недоумява Костов.

Изисквания

Той сподели, че непрекъснатите нови изисквания водят до невъзможност на софтуерните компании да обслужват аптеките, защото те ежедневно са заети с поръчки от държавата – надграждане и доработване на различи програми. Аптекарят коментира още, че ако в другите случаи този, който плаща, поръчва музиката, то в конкретния държавата поръчва, а бизнесът плаща.

„Тези хрумвания затрудняват целия бизнес, спират развитието му. Оставете, че това представлява огромен разход за търговците, защото то не се случва един или два пъти годишно, то се случва по най-различни поводи, многократно през годината. Обикновено сроковете са от днес за вчера. Получава се така, че търговецът е заплашван от огромни глоби за дейността на софтуерна фирма, която трябва да си свърши работата, за да може той да е в рамките на закона“, каза Костов. Той заяви, че това, което се прави по отношение на публикуването на цените, е безсмислено и на никого няма да върши работа.

Цени

Председателят коментира, че не вижда смисъл цените да се посочват в двете валути, защото това обърква хората. „В един магазин отпред е евровата цена, в друг е левовата стойност. Трябва време да се ориентирате. Кое е евро, кое е лв.? За какво е всичко това, след като еврото още не е действащата парична единица в България? Да свикнели хората? Ще свикнат, просто това в момента е пълно преиграване“, смята Костов.

Той е категоричен и по отношение на това, че влизането на новата валута няма да доведе до драстична инфлация и макар да има търговци, които закръглят цените нагоре, това няма да е масова практика. По думите му пазарът е естествен регулатор и световните сценарии, които предвещават апокалипсис с огромна инфлация и скок на цените, няма да се случат у нас.

Двигател

„Бизнесът е двигателят на тази държава, не някой друг. От времето на социализма се гледа на него като на нещо лошо. И този манталитет за съжаление продължава. Очакванията са, видите ли, на всяка крачка някой да злоупотребява, да закръглява. Това е просто лудост“, коментира той и добави, че ако вдигне цените както си иска, ще бъде наказан. „Просто хората ще спрат да купуват от нас“, подчерта фармацевтът. Костов увери още, че лекарствата по лекарско предписание няма да поскъпнат след Нова година, защото те са законово регламентирани, макар понякога да има нужда от корекцията им заради повишени разходи, но към момента това не е възможно. И затова най-често производителят и дистрибуторът напускат пазара ни. „Прекалената регулация и Богу не е драга.“

„Търговците на дребно, каквито сме аптеките, формират цените си в рамките на закона и в зависимост от доставните цени. Те не могат да превишават определените цени, които законът е наложил като горна граница, но се съобразяват с покупните си цени, т.е. с цените, на които купуват“, обясни Костов.

Владимир Христовски