С лънцето предприе истински отстрел на Земята, пращайки й заредени плазма и частици, които понякога се превръщат в магнитни бури.

Традиционно през ноември има по-силна активност на родното светило, но този път то надминава това, с което сме свикнали и целия месец ще бъдем удряни от магнитни бури и по-леки смущения.

Удари

Магнитната буря започна още в четвъртък вечерта и се кани да продължи и утре, сочат прогнозите, като я чакат да бъде най-мощната през последните няколко години. Сега принципът ще е на приливи и отливи, ще продължи доста дълго време, но тази от четвъртък до утре се очаква да е най-силната в последните години. Този месец прогнозите сочат, че по-силни магнитни бури след това могат да се очакват на 14, 15, 25, 26 и 27 ноември. Като на 26 ноември направо цяло денонощие ще сме подложени на слънчевите удари по земното магнитно поле.

Скърцане

Едно от обясненията защо през ноември сякаш по-силно усещаме магнитните бури, е, че всъщност тогава по-активно влияние има от климатичните промени и прехода на времето от есен към зима. А и Слънцето в момента е в такъв цикъл с по-голяма интензивност.

Климатичните промени придават по-голямо скърцане на ставите, ако използваме народния израз. И без това сънят ни още не може да се пригоди с преминаването към зимното часово време в края на октомври, а магнитните смущения добавят още сол в раната. Главоболие, усещане за отпадане и намаляване на силите, лошо настроение, проблеми със стави, сърца, повишено кръвно налягане са от най-често срещаните оплаквания сега.

Полета

Физиците обясняват: „Слънчевите изригвания са тясно свързани с магнитната активност на нашата звезда. Магнитните полета на активните области са много сложни. Представете си магнит за хладилник; той има само два полюса. Слънчевият магнит обаче има много такива полюси. Но сборът от тези полюси/полета, разбира се, е насочен нанякъде; нещо в това хаотично поле неизбежно доминира. И този път полетата на изригванията, възникващи в самия край на звездата, в уж безопасна зона, са ориентирани така, че да се „насочват“ към нас“.

Освен това още няколко области в Слънцето се активираха. Но пък в последните две години доста модели, предложени от учените, се провалиха. Затова и този месец можем да очакваме изненади – както когато преди прогнозирани силни магнитни бури просто не се случиха или пък, когато никой не очакваше буря, но тя все пак се появи.

Насоки

А съветите към зависимите от магнитни бури са много прости: придържайте се към максимален здравословен режим, опитвайте се да спите добре – поне 8 часа; разходките сред природата са полезни, ако плувате редовно, направете го пак; не се преуморявайте физически или психически; пийте си лекарствата редовно; следете за кръвното си налягане и кръвната захар – ако имате такива проблеми; не преяждайте. Това всъщност би било добре да се спазва всеки ден, независимо има или няма буря, има или няма климатична бъркотия. Въпросът е все пак някой да го спазва, преди да усети бурята върху себе си.

Георги П. Димитров