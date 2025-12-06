Д руг младеж, приятел на убития Костадин Кабаджов от Мадан, е изпратил есемес на приятелката на ММА боеца Шабан Мехмед, научи „Телеграф“ от източници, близки до разследването. По този повод обаче биячът от кърджалийското село Черноочене и Кабаджов се спречкали след онлайн комуникация.

Обект на спора била именно Хубавата Елена от Златоград. 20-годишната родопчанка преди време имала взаимоотношения с младежи от компанията на Кабаджов, а след това тръгнала с Шабан и аверите му от Кърджали. 22-годишният Шабан има криминална регистрация за побой над полицай, информираха още хора от разследването. Между двете компании е имало уговорка да се срещнат, за да се разберат за момичето. Точно след тази среща последвало сбиване помежду им, при което е пострадал Кабаджов.

Ухажор

Все още не е ясно какво точно е станало след размяната на удари, тъй като още 5-6 младежи от Мадан и селата се издирват. Изяснено е обаче, че Кабаджов е бил пребит, преди да бъде хвърлен във водите на река Арда в района на бившия „Винпром“ в града.

В момента се прави експертиза, която ще установява дали младият мъж е убит, а тялото му хвърлено в реката или пък е бил все още жив, когато е хвърлен, и е издъхнал при падането. Според местните Кабаджов е дошъл да подкрепи вече уговорения бой между двете младежки компании от Мадан и Кърджали. Ухажорът всъщност е уговорил боя и е бил активната страна в комуникацията си с ябълката на раздора от Златоград. Освен по телефон чрез различни месинджъри той комуникирал и през социалните мрежи с момичето.

Напукани

Въпросният любовник извадил газов пистолет на ММА бойците, които дошли заедно с Шабан, за да се разберат. При вида на оръжието се развихрил бой. Кабаджов дошъл с колата си, в която приятелят му се скрил, а самият той останал сам срещу кърджалийците. Оказало се, че с някои от тях се познавал, защото самият Кабаджов тренирал кикбокс и са се засичали по залите. Хората на Шабан обаче били „напукани на бело“ (жаргон за дрогиран с кокаин - б.а.). Поне за един от тях е сигурно, че е употребил кокаин, а за останалите има подобни съмнения. Според разследващите Кабаджов е бит толкова жестоко, като ударите не са спрели дори когато пада на земята и изпада в безсъзнание.

В това състояние е бил хвърлен в река Арда – все още се установява вече мъртъв или все още жив. Бил е със счупен череп. Но се изяснява дали е вследствие на побоя или от падането от голяма височина. Това става до „Винпром“, който се намира на изхода на Мадан в посока Златоград.

Обвинени

Общо четирима младежи са обвинени за смъртта на Костадин. Освен 22-годишния Шабан Мехмед прокуратурата обвинява приятелите му Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн – всички на възраст от 20 до 26 години. Зам. окръжният прокурор и наблюдаващ по делото Атанас Илиев заяви, че само за 2 дни са събрани 300 страници материали по делото. Друг от обвиняемите – Дениз Мюмюн, още когато е бил на 17 години, получил условна присъда и глоба за това, че наръгал с нож друг младеж в заведение.

Един от ударите бил много близо до сърцето и жертвата оцеляла по чудо. За последните две момчета също е имало сигнали за по-леки криминални проявления, свързани с бой в селски заведения из Родопите. Назначени са шест експертизи, включително тройна съдебномедицинска експертиза на починалия, както и пет други - ДНК, видео и лицево идентификационни. Адвокатите на четиримата вече са внесли жалби и настояват клиентите им да бъдат освободени. Според тях не е доказано, че починалият Кабаджов е убит, както и не е установено кой точно е извършил престъпление. Също така се иска вината да бъде търсена в другия младеж, уговорил срещата между двете компании. Той на този етап е единствено свидетел и имената му упорито се крият от разследването, за да не повлияе на процеса.

Търсене

Още поне шестима са участвали в мелето на 26 ноември. Те тепърва се установяват, тъй като разпитаните свидетели не желаят да свидетелстват. Засега никой от задържаните не признава съпричастност към случилото се. Установено е, че са пристигнали в Мадан с бус с кърджалийска регистрация. Има заснето от камери движението му, но не и хората вътре, както и последното му местоположение дали е било в района на винпрома в града. „До момента са извършени пет огледа на местопроизшествието, иззети са множество веществени доказателства и кадри от охранителни камери, както и са разпитани голям брой свидетели“, потвърди прокурор Илиев. Той уточни, че работата по случая продължава денонощно, а разследващите се стремят да установят пълната и обективна истина, включително дали има и други участници в побоя. По първоначални данни в инцидента са били замесени над 14 души.

Бащата е обвиняван за лихварство

Костадин Кабаджов-старши, бащата на убития Костадин, е мастит бизнесмен в Мадан. Семейството притежава оборотна автомивка, бензиностанция и хотел в града. Преди години беше задържан при мащабната акция на МВР „Лихварите“и обвинен от прокуратурата за това, че в периода 2000-2010 г. без съответно разрешение по Закона за банките е извършил банкови сделки, като предоставил парични кредити на физически лица в български лева в размер на 671 288 лева срещу задължение същите да му върнат получените в заем суми и договорна лихва върху тях, която е била в размер от 3 до 15% месечно, като от дейността си получил значителни неправомерни доходи в размер на 214 388.53 лева.

Обвинението обаче не издържа в съда, а Кабаджов стана общински съветник от партията на енергийния бос Христо Ковачки „Лидер“. През 2013 г. Кабаджов бе централна новина в региона, след като на Богоявление спаси кръста в Златоград.

