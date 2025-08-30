П рез есента отбелязваме бум на ремонти – в дома или екстериора, цялостни, довършителни или освежителни стъпки, имащи за цел да обновят личната територия, подготвяйки я за по-студените месеци. Безспорно една от най-трудните и скъпи трансформации е тази на банята. Помещението, в което прекарваме своите минути за релакс, вземаме душ или се наслаждаваме на продължителна вана със соли, изисква въображение, за да предложи красива визия, функционалност и усещане за уют.

Усещане за бохо

Ако сте финализирали голяма част от проекта си, правейки цялостен ремонт, или пък сте подменили вече вехтите плочки и санитария, обновили сте само тавана или пък сте добавили нов елемент, не мислете, че финалните щрихи са поставени. Магията на крайния резултат се крие в малките детайли, подчертани с любов и усет към настоящите тенденции.

Малцина припознават банята като истински специален кът, повечето хора влагат средства и идеи във всекидневната, където посрещат приятелите си, както и в спалнята – царството, където компромисите са неприемливи. В действителност обаче минутите в банята могат да се превърнат в удоволствие, подаряващо ви свежест и нов заряд, стига правилно да сте подбрали част от допълненията, или иначе казано – аксесоарите. През последните две години хитово се оказва наличието на плетени кошници, някои от тях, които се характеризират с височина и голям обем, домакините използват за прането си, в тях други съхраняват кърпи, а трети – козметика. Има хора, които обожават духа на бохо стила и покупката на плетиво е обвързана само и единствено с общата рамка. Мини кутии, в топли и земни нюанси, могат да изпълняват ролята на органайзери, в които старателно да наредите своите принадлежности като шампоан, душ гел, пяна за брада или лице, различни видове серуми и балсами, разтворими ароматни добавки, скраб, клечки за уши, шапки за коса и пр. Налагайки абсолютен ред в това отношение, ще се улесните при търсенето на всеки един от изброените продукти и в същото време целият ви набор ще изглежда добре. Ако параметрите, с които разполагате, не позволяват подобно гръмко декориране, а желаете присъствието на плетиво, то бихте могли да използвате стените – закачете плетена кошница на една от тях и я използвайте според нуждите си.

Ритуал

Ако сте от ценителите на уюта, за които банята е място, което трябва да се характеризира с естествена светлина и свобода, то обърнете специално внимание на СПА зоните. Джакузи, вана или дори мини обособен кът до душ кабината би превърнал обикновения душ в специален ритуал. Малките маси, в минималистичен стил – семпли, елегантни, с прави и изчистени линии, са страхотно допълнение. Етажерките тип „стълбичка“ също. На тях бихте могли да поставите сет от ароматни свещи, като сред предпочитаните видове се нареждат ванилия, лайм и мента. Пръчките, които са напоени с цитрусов концентрат, попадат в предпочитаните продукти заедно с сухите цветя, играещи основно декоративна роля. Не забравяйте маслата, те неизменна част от идеята за релакс.

Сред останалите хитринки, които биха вдъхнали нов живот на банята, се нареждат цветята и наличието на допълнителни светлини – фенери и др. По отношение на цветята бихте могли да заложите на живи или изкуствени. Стайните растения, които са подходящи, са адиантум – нежна папрат, която според мнозина оцелява и без наличието на прозорец, бамбук, дифенбахия и лилия.

Стефани Тонева