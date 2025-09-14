И мената на героите в сериала „Шербет от боровинки“ носят особен заряд. От предния брой на „Златно време“ разбрахте коя е искрата, коя пламва в огън, коя не се гаси сред жените, коя се пени като море и коя е по-ниска от тревата. Днес е ред на господата.

Какво означават имената в „Шербет от боровинки“ - Алев е огън, Къвълджъм – искра

Сред тях има завоевател, победител. Ще познаете ли кой е? Трудно навярно. На моменти Фатих, чието име означава това, се държеше като пухльо. И като мамино синче, което се държи здраво за полата на Пембе – когато тя решава кое е добре за него, той няма друг избор, освен да се съгласява. И да цупи устнички като невръстна ученичка, когато го хокат. Но ако се сетите за ситуацията, в която беше готов да мине през трупове, за да отнеме детето от Доа, подкупвайки адвоката й, без да прояви капка милост, да, от него може да излезе отличен диктатор. С всичките му комплекси и недостатъци. Вече стана ясно, че мръсната игра не означава нищо за Фатих, стига да излезе победител. В крайна сметка, както знаем, победителят винаги е прав, така че да приемем, че Фатих е този, за когото го взимат сценаристите... когато не е мамино синче или парче глина в ръцете на втората си жена Гьоркем, в лицето на която си намери майстора.

Слуга

Бащата на Фатих – великият Абдулах Юнал, в превод е Божи роб, слуга. И името е красноречиво – този благ човечец и мъж под чехъл, манипулиран от властната Пембе, нямаше да намери никога смелост да я напусне. Въпреки че консумира връзката си с Алев и дори й направи дете, в момента, в който тя инсценира, че се нанася в къщата му, за да подразни Пинко, Абдулах взе най-страхливото решение – изнесе се и остави жените да се разправят. Въпреки външната властност, с която мъжът толкова много се хвали, той не знае как да взема волеви решения, притежава прекомерна мекота и дори се превръща в пешка в ръцете на жена си. Единствените, които страдат от яростта му от време на време, са тези, които са в слаба позиция. А Апо никога няма да атакува онези, които се смятат за негови равни или са по-висши от него.

Избраният

В семейство Юнал има и един герой, който се различава от останалите. Това е Мустафа – избраният. Не е изненадващо, че Мустафа е толкова различен от семейството си със своята щедрост, доброта и съпричастност. Традиционно това име в Турция се свързва с името на пророка, така че най-големият син на Апо е просто пример за всеопрощаващ човек, към когото винаги можете да се обърнете за помощ. Да, в него има известна завист, но тя е била изкуствено култивирана в него от родителите му, които винаги са откроявали по-малкия син и са омаловажавали достойнствата на по-големия. В преследване на бащината си любов Мустафа допусна много грешки, но не от злоба. Проблемът на различните е, че не се знае накъде ще им избият чивиите. И предстои да се уверим в това.

Сред любимите мъжки образи в „Шербет от боровинки“ е Йомер. От първата си поява в сериала любимият на Къвълджъм изуми и плени зрителите със своята самоувереност, прямота и откритост. Изглежда, че това са качествата, които са привлекли майката на Доа, и не можем да не се съгласим с нея. Името на героя означава „живот“ и да, много точно му подхожда. Той винаги се опитва да постигне целта си, дори и да се сблъсква с трудности, и се отличава с любов към живота и устойчивост пред лицето на неуспехите.

Другият симпатяга в сериала е Рюзгяр – в превод вятър. В началото на сериала вятър го вее, но впоследствие образът му буди само симпатии, а начинът, по който си падна по Нурсема, е очарователен.

Приятели

Храбрец – едва ли някой ще се досети, че под това име се крие Метехан, който не демонстрира особено смели постъпки. Но ако трябва да се намери по-подходяща характеристика за него – това е приятел. Вярно, че отначало връзката му с Чимен беше като между котка и мишка и имаше напрежение между тях, но когато си напаснаха характерите, той се превърна в нейния най-близък приятел – човек, пред когото може да поплаче и да си разкрие душата.

Надежда всяка оставете с друг мъжки образ – на Умут. Въпреки че името му означава точно това, той изобщо не знае какво иска от живота и от връзката си с Нурсема. И въпреки че бракът му вече очевидно отива към своя край, той продължава да го удря на чест. Но докога?

Кристи Петрова Кристи Петрова
златно време турски сериали Имена Шербет от боровинки мъже