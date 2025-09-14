И мената на героите в сериала „Шербет от боровинки“ носят особен заряд. От предния брой на „Златно време“ разбрахте коя е искрата, коя пламва в огън, коя не се гаси сред жените, коя се пени като море и коя е по-ниска от тревата. Днес е ред на господата.

Какво означават имената в „Шербет от боровинки“ - Алев е огън, Къвълджъм – искра

Сред тях има завоевател, победител. Ще познаете ли кой е? Трудно навярно. На моменти Фатих, чието име означава това, се държеше като пухльо. И като мамино синче, което се държи здраво за полата на Пембе – когато тя решава кое е добре за него, той няма друг избор, освен да се съгласява. И да цупи устнички като невръстна ученичка, когато го хокат. Но ако се сетите за ситуацията, в която беше готов да мине през трупове, за да отнеме детето от Доа, подкупвайки адвоката й, без да прояви капка милост, да, от него може да излезе отличен диктатор. С всичките му комплекси и недостатъци. Вече стана ясно, че мръсната игра не означава нищо за Фатих, стига да излезе победител. В крайна сметка, както знаем, победителят винаги е прав, така че да приемем, че Фатих е този, за когото го взимат сценаристите... когато не е мамино синче или парче глина в ръцете на втората си жена Гьоркем, в лицето на която си намери майстора.

Слуга

Бащата на Фатих – великият Абдулах Юнал, в превод е Божи роб, слуга. И името е красноречиво – този благ човечец и мъж под чехъл, манипулиран от властната Пембе, нямаше да намери никога смелост да я напусне. Въпреки че консумира връзката си с Алев и дори й направи дете, в момента, в който тя инсценира, че се нанася в къщата му, за да подразни Пинко, Абдулах взе най-страхливото решение – изнесе се и остави жените да се разправят. Въпреки външната властност, с която мъжът толкова много се хвали, той не знае как да взема волеви решения, притежава прекомерна мекота и дори се превръща в пешка в ръцете на жена си. Единствените, които страдат от яростта му от време на време, са тези, които са в слаба позиция. А Апо никога няма да атакува онези, които се смятат за негови равни или са по-висши от него.

Избраният

В семейство Юнал има и един герой, който се различава от останалите. Това е Мустафа – избраният. Не е изненадващо, че Мустафа е толкова различен от семейството си със своята щедрост, доброта и съпричастност. Традиционно това име в Турция се свързва с името на пророка, така че най-големият син на Апо е просто пример за всеопрощаващ човек, към когото винаги можете да се обърнете за помощ. Да, в него има известна завист, но тя е била изкуствено култивирана в него от родителите му, които винаги са откроявали по-малкия син и са омаловажавали достойнствата на по-големия. В преследване на бащината си любов Мустафа допусна много грешки, но не от злоба. Проблемът на различните е, че не се знае накъде ще им избият чивиите. И предстои да се уверим в това.

Сред любимите мъжки образи в „Шербет от боровинки“ е Йомер. От първата си поява в сериала любимият на Къвълджъм изуми и плени зрителите със своята самоувереност, прямота и откритост. Изглежда, че това са качествата, които са привлекли майката на Доа, и не можем да не се съгласим с нея. Името на героя означава „живот“ и да, много точно му подхожда. Той винаги се опитва да постигне целта си, дори и да се сблъсква с трудности, и се отличава с любов към живота и устойчивост пред лицето на неуспехите.

Другият симпатяга в сериала е Рюзгяр – в превод вятър. В началото на сериала вятър го вее, но впоследствие образът му буди само симпатии, а начинът, по който си падна по Нурсема, е очарователен.

Приятели

Храбрец – едва ли някой ще се досети, че под това име се крие Метехан, който не демонстрира особено смели постъпки. Но ако трябва да се намери по-подходяща характеристика за него – това е приятел. Вярно, че отначало връзката му с Чимен беше като между котка и мишка и имаше напрежение между тях, но когато си напаснаха характерите, той се превърна в нейния най-близък приятел – човек, пред когото може да поплаче и да си разкрие душата.

Надежда всяка оставете с друг мъжки образ – на Умут. Въпреки че името му означава точно това, той изобщо не знае какво иска от живота и от връзката си с Нурсема. И въпреки че бракът му вече очевидно отива към своя край, той продължава да го удря на чест. Но докога?

Кристи Петрова