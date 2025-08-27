Х ороскопът често помага на хората да разберат себе си и дори да си изберат подходящ партньор в живота. Разбира се, това не е универсален и не е изцяло научен метод, но може да послужи като добър пътеводител по пътя на живота.

Нека пофантазираме малко и да си представим любимите си герои от турските сериали като мъже, готови да паднат на колене и да ни предложат сърцето си, богатството си и целия телевизионен чар, в който сме влюбени. След като разберете кой от тях е съвместим с вас според хороскопа, ще можете не само да си представите по-добре идеалната половинка, но и да помечтаете малко за собствено удоволствие. Нека се знае – за всяко гърне си има... турско похлупаче.

Овен – Ферхат Аслан, „Черно-бяла любов“

Ако притежавате страстта и увереността на Овена, то вашият огън може да бъде разпален от един от знаците на стихията на вятъра – Водолей. Фаталният бандит Ферхат Аслан (Ибрахим Челиккол) от сериала „Черно-бяла любов“ перфектно съответства на характеристиките на този знак. Той е силен и независим мъж, който пренебрегва установените в обществото правила, бунтува се срещу системата и следва собствения си път. Любовта обаче може да събуди в него нежност и човечност, а засиленото чувство за справедливост не му позволява да заличи границите между истинското добро и злото.

Телец – Джан Дивит, „Свободен дух“

Вие сте талантливи, трудолюбиви, стремите се към комфорт и щастие в дома? Тогава вашият идеален избор е проницателният и емоционален Рак. Красивият Джан Дивит (Джан Яман) от „Свободен дух“ е образован, талантлив, умен и находчив. Но най-важното е, че той знае как истински да обича и цени другите хора. Емоционалното му състояние зависи пряко от връзката и той ще направи всичко възможно, за да обгради избраницата си с нежност и грижа.

Близнаци – Гедиз Ишъклъ, „Дъщерята на посланика“

Любопитните и общителни Близнаци могат да балансират страстите си със съюз с дипломатични и спокойни Везни. Да, такъв мъж невинаги се оказва в центъра на събитията, но сред второстепенните герои на турските сериали има много истински герои. Един от тях е Гедиз Ъшъклъ (Ураз Кайгълароолу) от „Дъщерята на посланика“. Той е мил, усмихнат и изненадващо грижовен човек. За своята избраница е готов да бъде не само страстен любовник, но и надежден приятел. Никога не се подиграва, винаги е готов да изслуша, разбере и подкрепи избраницата си.

Рак – Султан Сюлейман, „Великолепният век“

Ако сте чувствителни и проницателни, като една истинска представителка на зодия Рак, разгледайте по-отблизо непоколебимите, смели и страстни мъже Скорпиони. Един от представителите на тази зодия е истински владетел, главният герой на „Великолепният век“ Сюлейман (Халит Ергенч). Той е силен, непоколебим и могъщ мъж. Не е чужд обаче и на истински дълбоки, отчаяни страсти. Заради жената, която обича, той е готов да изгради и разруши цели империи. Понякога – в буквалния смисъл.

Лъв – Кемал Сойдере, „Черна любов“

Огнените Лъвици трябва да се замислят за мечтателния и безстрашен Стрелец. Един от типичните представители на тази пробивна, визионерска зодия е Кемал Сойдере (Бурак Йозчивит) от „Черна любов“. Произхождайки от семейство от средната класа, той успява да спечели сърцето на богата наследница и да не я разочарова до последните кадри на сериала, постигнал всичко сам. Горещ, емоционален и честен мъж, способен на красиви жестове и отчаяни стъпки.

Дева – Мурат Сарсълмаз, „Любовта не разбира думи“

Чудесен партньор за уязвимата и чувствена Дева ще бъде един прагматичен, надежден и способен да се ориентира в живота Козирог. Мурат Сарсълмаз (Бурак Дениз) от „Любовта не разбира от думи“, както всеки представител на тази зодия, стои здраво на краката си, държи всичко под контрол, управлява бизнес и лесно се издига до върха на социалната йерархия. Той невинаги веднага се доверява на чувствата си, но ако вече сте успели да го набележите, тогава той няма да отстъпи и определено ще постигне вашата любов.

Везни – Онур Аксал, „1001 нощ“

На жените Везни очевидно им липсва огън в живота. Истинският Лъв ще запали пламък към небето – например гордият и страстен Онур Аксал (Халит Ергенч) от „1001 нощ“, едновременно самоуверен и модерен бизнесмен в сериала и строг, но красив султан от приказките на Шехерезада. Харизматичен, привлекателен и талантлив мъж... вярно, малко нарцистичен и недоверчив, но истинските чувства могат да превърнат дори него в мъркащо коте в прегръдките на любимата му жена. Той високо цени лоялността и предаността, но в замяна винаги е готов да се отплати на любимите си по същия начин.

Скорпион – Маджит Арджаоолу, „Двете лица на Истанбул“

Непоколебими и решителни сте като скала, но дали сте толкова страстни, колкото са вълните, които се разбиват в нея? Жените Скорпион са подходящи за хора, които са способни да се разтворят във връзка и да се ориентират в трудната ѝ природа – например Риби. Въпреки че това не е най-практичният знак на зодиака, никога няма да се отегчите или ядосате с такъв мъж. Романтичният, весел и честен Маджит Арджаоолу (Кадир Доулу) от сериала „Двете лица на Истанбул“ е вашата идеална филмова половинка. Той е мечтателен, но не разглезен мъж, готов да зареже всичко и да се промени във всеки един момент в името на любимата си.

Стрелец – Серкан Болат, „Почукай на вратата ми“

Жените Стрелец обикновено са целеустремени и весели личности, точно като главната героиня от сериала „Почукай на вратата ми“ Еда. Тези представителки на огнената стихия са идеално съчетани със същия огнен и лесно запалим Овен. Такъв е могъщият, но дяволски чаровен архитект Серкан Болат (Керем Бюрсин). Той е самоуверен, смел и способен на невероятна упоритост и трудолюбие – както на работното място, така и в личните отношения. Да, да се разбираш с такъв мъж, невинаги е лесно. Но ако си потънала в сърцето му – никой никога няма да те измести оттам.

Козирог – Ариф, „Една жена“

Упоритите и трудолюбиви момичета Козирог са подходящи за талантливи и креативни, но практични мъже, зодия Телец. Ариф (Феяз Думан) от „Една жена“ е истински грижовен и нежен човек, но не е страхливец или мъж под чехъл. Той е способен да осигури семейството си и да направи любимата си жена истински щастлива. Въпреки че това не е най-романтичният и непредсказуем тип, е трудно дори да си представим по-добър спътник за реалния живот в съвременния свят. Когато ви е студено, той няма да ви завие с якето си, а веднага ще ви отведе в уютна къща с всичко необходимо вътре.

Водолей – Ирфан Сайгън, „Вавилон“

Лекомислената и непостоянна Водолейка е буквално създадена за прегръдката на общителни, любознателни и мъдри Близнаци. Един от тези мъже е професор Ирфан Туна Сайгън (отново Хали Ергенч) от турския сериал „Вавилон“. Според сюжета този мъж е имал нещастие с избраницата си, но дори с жена, която не го обича, и доведено дете, той се е показал като примерен съпруг и прекрасен баща. В името на връзката е готов да жертва дори собствените си принципи. Но момиче, което истински го обича, никога не би го принудило да направи подобна стъпка.

Риби – Абидин Адаклъне („Черно-бяла любов“)

Ако често фантазирате и можете да съчувствате, както всички типични представители на зодия Риби, тогава вашият избраник лесно може да бъде мъж Дева. Например Абидин Адаклъне (Тимур Йолкебаш) не е централна фигура в сериала „Черно-бяла любов“, но е дясната ръка на главния герой. От една страна, той е член на влиятелно и мощно гангстерско семейство. Но, от друга, Абидин е фин, чувствен и мил човек. Такъв мъж може да бъде идеален съпруг, грижовен баща и надежден приятел.

Кристи Петрова