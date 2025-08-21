П отребителската такса в лекарските кабинети изцяло да отпадне или да бъде определена на адекватно ниво.

За това призова председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов, който коментира темата и в контекста на предстоящото въвеждане на еврото.

„Потребителската такса си е изгубила функциите по чисто политически причини и е замръзнала във времето. При смяната в евро тя ще стане допълнителна административна тежест. Тя е създадена, за да дофинансира лечебните заведения и да намали свръхпотреблението. С тези параметри тя не изпълнява нито една от двете си функции“, коментира д-р Брънзалов по повод превалутирането на потребителската такса от 2,90 лв. при общопрактикуващите лекари.

Апарат

„Преди няколко дни дадох сериозна сума, за да може касовият ми апарат да показва цената на потребителската такса в евро. Не стига, че тази такса е изгубила функцията си, но и възможността пациентът да плаща в евро от догодина, а ние да му връщаме в левове, ще превърне кабинета на лекаря в магазин „Плод и зеленчук“, уточни той.

По отношение на въвеждането на новата електронна система, която ще помага на медиците да разпределят, заявяват и отчитат ваксини, той заяви, че личните лекари са готови за това.

„От много години всяка една ваксина се отчита по електронен път. Премахването на хартията беше една дълга борба – след като това се върши електронно, за какво е хартиеният вариант. Да, новата система ще намали административната тежест, но тази помощ не е толкова за общопрактикуващите лекари, а по-скоро за Министерството на здравеопазването (МЗ), което ще има много по-ясна представа какво се случва в България. Аз съм привърженик на пилотните практики, но имаме уверението от страна на МЗ, че при проблем ще може да се реагира бързо“, обясни той.

Покритие

В отговор на въпрос дали електронната система ще увеличи имунизационното покритие и ще ограничи антиваксърските нагласи, д-р Брънзалов отговори, че те няма да бъдат изкоренени с дигитализация, а с подаване на правилна информация.

„Проблемът е, че българското население не е достатъчно информирано. Липсва спойката между медицинската наука, медицинската практика и нуждите на обществото. Антиваксърството няма да го изкореним, то съществува и в държавите, които са напълно дигитализирани“, каза д-р Брънзалов.

Официалните данни сочат 94% ваксинационно покритие. Според председателя на БЛС част от липсващите 5% се дължат на деца, които не живеят в България, въпреки че формално фигурират в системата. Д-р Брънзалов апелира повече хора да си свалят приложението „еЗдраве“, защото така ще могат да следят профилактичните си прегледи и имунизации.

Данните на НЗОК показват, че повече от половината от здравноосигурените българи не са преминали задължителните годишни профилактични прегледи. „Причината е липсата на адекватна информационна кампания. Много пациенти бъркат профилактичния преглед с този, който им се прави от службите по трудова медицина, а това са различни неща“, каза той.