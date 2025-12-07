Л уксозната обвивка и популярността невинаги са достатъчни за големите имена от подиума и родната кино, театрална и музикална сцена. Голям процент от звездите пренасят своето хоби на по-високо ниво, осигурявайки си добър допълнителен доход. Любопитно е, че мнозина от тях припечелват от занаяти, далечни от познатия им за обществото талант и професия.

Просеко

Актрисите Радина Кърджилова и певицата Ваня Щерева майсторят ръчно изработени бижута. Блондинката, чиято звезда ще изгрее в новия сезон на криминалния сериал „Под прикритие”, дълго време сюрпризираше симпатизантите си с кадри на модели, а на по-късен етап стартира и онлайн продажбата им. За съжаление натовареният й график, както и поредицата от сривове в личен план, я карат да постави временни ограничения в това отношение. Въпреки това много от украшенията са част от забележителния й аутфит. За разлика от нея писателката, която блести със своя стил и индивидуален почерк, не просто прави бижута в свободното си време, а ръководи бутиков магазин в сърцето на столицата. Сред клиентите й са обичаната от няколко поколения Катето Евро, телевизионната водеща Петя Дикова и топ моделката Александра Богданска.

С артистично и нетрадиционно хоби към тях може да се включи и бившата любима на Башар Рахал – Райна Караянева. През 2022 година тя направи първите си украшения от капачки, а някои от тях дори имат позлата. „Тази история води своето начало от фестивала на българското кино в Рим, Италия, при нашата Жана Яковлева. Тогава, без да искам, настъпих една капачка от просеко и се получи нещо, което на мен ми се стори много красиво и оттам нататък реших, че тези хубави капачки не трябва да отиват в боклука, а трябва да се превърнат в бижута. Сега ги настъпвам целенасочено (смее се). Всъщност аз не смея да ги наричам бижута, защото за мен всичко тръгна буквално на шега. Бяхме заедно с Башар и Ники Илиев. Когато натиснах това нещо и Ники каза: „Я, ама това нещо прилича на бижу”, споделя по онова време хубавицата пред „Телеграф”.

Другар

Да родиш добра идея, която бързо да се прегърне от публиката, е нелека задача. Този дар обаче притежава жената на брилянтния актьор Захари Бахаров – Диана Алексиева, създала „Поетите”. Съвсем скоро тя издаде, че е вдъхнала живот на нов, различен и стойностен проект. „Това до мен е Мишчо. С него живея вече три месеца. Първо се настани в главата ми, после се пренесе на белия лист, където си организира цяло семейство, че и приятели! И враг дори си намери! И се премести. Вече живее в Мишиград, на улица „Копче” номер 9. Има си къща, сестри и куп премеждия. За тях разказва на децата. Всеки месец с писмо лично до тях! Всъщност май всичко тръгна от писмата. Осъзнах, че моите деца никога не са получавали писмо по пощата! А спомняте ли си колко беше хубаво - дори от съвсем непознатото съветско другарче! Чакаш, проверяваш кутията, после, когато го получиш, тичаш по стълбите да се прибереш и да го отвориш. Колко снимки, картички, вълнения сме си разменили на хартия! И целувки с червило, много ясно”, гласи част от историята й, споделена в уеб платформите. Към днешна дата Мишчо има ясен облик, а писмата вече се изпращат към малчуганите. Всичко се случва на абонаментен принцип, за който Диана разказва повече в официалните си страници.

Скандал

Разбира се, сред популярните има и такива, които се опитват да припечелват допълнително, но проектите им не се радват на добри отзиви, а напротив – превръщат се в обект на ожесточени дебати, нападки и люти критики. Пресен пример е организираният курс по лукс от двойката Боби и Нина Димитрови, опитващи се да се настанят под светлините на прожекторите като Пиленцата от Монако. За никого обаче не е тайна, че двамата не се радват на стабилен доход, а картината, която показват в социалните медии, е пълен фалш. „Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако. Цена 5000 лева. Включва самолетни билети и обиколка из луксозни места на Френската Ривиера“, пишат в социалните мрежи те. Постът им предизвика ударна реакция от подигравателни коментари, като не липсваха и такива, които яростно скачат на съдържанието и цената. Подобна гневна вълна е изпитвала друга позната красавица – Виктория Капитонова. Тя се занимава с курсове, които те учат как да бъдеш известен в онлайн пространството. Последната прищявка на русокоската, която бе обвинена многократно, че краде руски обучения и ги представя като свои методи, е да припечелва като брокер. Капитонова продава имоти, а също така взима сигурен доход от отдадени под наем помещения. Самата тя издава, че идеята й е да ги отдава за краткосрочен план, изчислявайки, че така ще прибере по-голяма сума.

За разлика от тях само и единствено позитиви трупа Мартина Иванова, дъщерята на Джина Иванова от „Трамвай № 5“. Тя също може да се похвали с допълнителна професия, която не е известна... Красивата изпълнителка, която свири на китара, дава музикални уроци. За хобито си загатва в мрежите. Сред мечтите й е един ден да основе школа, в която да обучава деца и тийнейджъри.

Страстта на Диана Димитрова измести актьорството

Актрисата Диана Димитрова се отдаде напълно на четките и боите. От месеци насам късокосата дама продава направените от нея шедьоври, приема поръчки и рисува портрети. Въпреки че е позната добре от родната арт гилдия като художник, към днешна дата творчеството й в ателието взема превес. Играта на сцена и пред камера имат горчив привкус за любимката от лекарската сага „Откраднат живот”, която забърка чутовен скандал с колегата си Юлиан Вергов, обвинявайки го във физическо насилие.

Свалиха завесата: Галена и Алисия шият дрехи, Преслава и Николета – правят грим

Немалко са звездите, които печелят от модни линии. Най-известните от тях са попфолк певиците Алисия и Галена. Двете дами се справят повече от отлично на подиума. През изминалата година немалко от феновете на Ася, както е истинското име на певицата от Вакарел, споделиха своето притеснение, че заради новите колекции на пазара изпълнителката е стопирала участията си. Разбира се, тя побърза да ги успокои, издавайки, че музиката и модата винаги са вървели ръка за ръка в живота й. В обувките на лице и вдъхновител на нови линии е сексапилната плеймейтка Златка Димитрова, позната като Черната Златка. За нея обаче рекламата и моделството са основна професия.

Сред познатите истории в родния хайлайф са тези на Преслава и Николета Лозанова. Любовта им към съвършената визия е причина да промотират собствен бранд за козметика. Към тях се присъединява и носителката на престижния приз „Мис България” Антония Петрова-Батинкова.

*Автор: Анна Атанасова