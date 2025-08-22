И ма актьори, които никога не трябва да бъдат отписвани. В момента, когато изглежда, че са пречупени и за тях играта е приключила, те се завръщат с гръм и трясък, по-силни от всякога.

Така мнозина смятаха, че краят на Джони Деп е дошъл. Тежки разводи, още по-тежки обвинения, съдебни процеси и творческа суша. Джони Деп бе токсичен за всеки продуцент. И тогава той се завърна. Решително и шумно. Съдебните битки и разводите са в миналото, а на хоризонта се задава един немислим доскоро, но многообещаващ проект – „Карибски пирати 6“.

На големия екран отново ще се вихри любимият на публиката пират Джак Спароу. Продуцентът на приключенската сага Джери Брукхаймър потвърди, че вече се е виждал с Джони. „Той хареса новия сценарий и ролята. Оптимист съм, че нещата ще се получат. Още не сме си стиснали ръцете, но сме много близо.“ За периода от 2003 до 2017 г. Деп е участвал в общо пет филма от поредицата. Всеки надхвърля 650 млн. долара приходи от продадени билети, а „Сандъкът на мъртвеца“ и „В непознати води“ печелят по над един милиард. До вчера никоя актриса не искаше да си партнира с Деп заради тежките обвинения за насилие на Амбър Хърд. Днес всичко е различно и най-вероятната партньорка на Джони ще бъде Марго Роби.

Реваншът

Някога тя беше любимката на Хю Хефнър и още държи рекорда по най-много корици на „Плейбой“. Памела Андерсън изгря на екрана с ролята на спасителка на плажа със секси червен бански. В един момент всичко изглеждаше приключило за нея. Нямаше никакви ангажименти, върна се в родната Канада и тотално се запусна. От сексапилната блондинка не бе останала и следа. Тя спря да се гримира с аргумента, че иска да остарява „естествено“, и стана бабичка, която човърка пръстта в цветната си градина.

И тогава изневиделица Памела се завърна и направи феноменална роля в „Последната танцьорка“, където си партнира с друга позабравена звезда – Джейми Лий Къртис. Вярно е, че историята на застаряваща танцьорка пасва идеално на Памела, но кой би помислил, че 58-годишната бивша сексбомба ща се върне отново на червения килим и дори ще бъде претендентка за „Оскар“?

Преди броени дни „Спасителката“ се появи и на премиерата на „Голо оръжие“ в компанията на новото си гадже – Лиъм Нийсън, и така окончателно обърна към себе си прожекторите, макар „без маска и без грим“.

Корекции

По почти идентичен начин на голямата сцена се завърна Деми Мур. През 80-те и 90-те тя блестеше, а през 1997-а беше сигурен фаворит за „Оскар“ за ролята си в „Редник Джейн“ и прибра баснословен хонорар, за да си покаже гърдите в „Стриптийз“, ожени се за 17 години по младия от нея Аштън Къчър, но минаха години и Деми Мур влизаше в новините само с истории и снимки около заболяването на другия ѝ бивш мъж – Брус Уилис. И тогава тя се завърна с гръм и трясък. Деми Мур просто блестеше и изненадващо за мнозина спечели първия си „Златен глобус“, първата голяма награда в кариерата й, при завръщането си на голям екран на 62 години с ролята си във „Веществото“. „Нямам никакво намерение да остарявам „достойно“, „естествено“ или както и да било. Не понасям изобщо идеята за старостта и ще се боря с абсолютно всички възможни средства“, казва тя.

На върха

За него се смяташе, че е приключил с актьорството преди 30 години. Робърт Дауни Джуниър блесна през 80-те и 90-те години на миналия век. През 1992 г. той направи феноменална роля в „Чаплин“ и после всичко се срина. Робърт Дауни постоянно беше в затвора за хулиганство, надрусан до козирката или в клиника да се лекува от алкохолизъм. Никой не смяташе, че той ще се завърне, ала той го стори – по най-категоричен начин. Последваха цели пет филма за Железния човек, който стана и основен герой в поредицата „Лигата на справедливостта“ и поведе филмите за супергерои. В момента Робърт Дауни има статут на машина за пари за своите продуценти. Със сигурност може да се каже, че кариерата му получи мощен тласък след завръщането му.

Дълги години той беше токсичен. Беше задраскан с дебел маркер и никой не искаше да работи с него.

Някога Брендън Фрейзър бе синоним на успеха с участието си в лековати комедии като „Пътешествие до центъра на Земята“ и поредицата за завръщането на мумиите. В най-неподходящия момент светът на Фрейзър се срива. Името му е забъркано в сексскандал. Той публично обвинява мастит продуцент, че е опитал да го насили. Тогава всички врати се затварят за него и кариерата му катастрофира. До 2021 година, когато Фрейзър се връща в играта с „Без резки движения“ на култовия режисьор Стивън Содърбърг. Следва роля в „Китът“ на Дарън Аронофски, с която Фрейзър печели „Оскар“.

Момиче

Уинона Райдър бе момичето на 90-те. Тя направи силни роли в „Едуард Ножиците“, „Невинни години“, „Малки жени“ и стигна до номинация за „Оскар“. И всичко се срути по брутален начин. Тя започна да пие успокоителни с шепи, стана напълно неадекватна и удари дъното, когато я арестуваха при опит да открадне от магазин. Тя трябваше да плаща глоби и да полага общественополезен труд. За разлика от други актьори нейното завръщане дойде бавно и мъчително. Тя се добра до малки роли в „Стар Трек“ и „Черният лебед“, преди да се върне с целия си блясък в „Привидения в къщата“ и да направи от „Бийтълджус, Бийтълджус“ огромен финансов удар.

Дълго време с образа на сладникав разбивач на женски сърца живееше Матю Макконъхи, но на всички им писна от него и той отпадаше от сметките за нормални филми. Беше забравен и за всеобща изненада изгря в „Клубът на купувачите от Далас“, където играе болен от СПИН младеж, и тотално покори публиката с ролята си във филма на Кристофър Нолън „Интерстелар“.

Дрю Баримор се смяташе за пример за звездно пропадане. Едва на девет, тя имаше всичко след ролята си в „Извънземното“, после дойдоха алкохолът, наркотиците и всичко потъна в мъгла – до изненадващото ѝ звездно завръщане със собствен сериал по Netflix – „Диетата на Санта Кларита“, който се превръща в шумен успех. Зрялата Дрю няма нищо общо с вятърничавата хлапачка от своето минало. Тя вече е успешен продуцент – има собствена продуцентска компания.

Забравени

След „Матрицата“ мнозина смятаха, че Киану Рийвс вече е част единствено от миналото. За него всичко спря през 1999 г., но 15 години по-късно незнайно откъде бе изваден един стар провален проект – „Джон Уик“. Рийвс, който тогава няма никакви ангажименти, се навива да изиграе ролята почти без пари. Успехът е оглушителен, а филмът се превръща в успешна касова поредица.