С ветовната здравна организация (СЗО) бие тревога. Оказа се, че Европа бавно умира поради опасна болест. Говорим за рак, който се причинява от злоупотребата с алкохол. Това съобщава изданието FAZ.

Европейският съюз има най-високото ниво на консумация на алкохол сред всички региони на света. Ракът продължава да бъде водещата причина за смърт в ЕС. През 2020 г. СЗО регистрира 111 300 нови случая на рак, свързан с алкохола. В резултат на тези заболявания са починали 93 000 души. Тези данни са дадени в насоките на агенцията за превенция на рака, публикувани във вторник.

Въз основа на настоящите данни алкохолът е причина за най-малко седем вида рак. През 2020 г. най-често водеше до развитие на колоректален рак (36 900 случая), рак на гърдата (24 200 случая) и рак на устната кухина (12 400 случая). Приблизително 70% от пациентите са мъже. Според Световната здравна организация икономическите загуби от преждевременна смърт, свързана с консумацията на алкохол, достигнаха 4,58 милиарда евро през 2018 г. Тази цифра не взема предвид допълнителни разходи, като лечение в лечебни заведения.

СЗО отбеляза, че за да се "спаси" Европа, е необходимо да се възстанови мисленето на жителите на ЕС. Необходимо е европейците да спрат да смятат алкохолните продукти за културна ценност, както и значително да намалят броя на рекламите, насърчаващи злоупотребата с алкохол.