У чените са идентифицирали незабелязан фактор, който подкопава здравето на сърцето.

Нарушаването на естествения ритъм на деня и нощта се отразява негативно на човешкото здраве, предупреждават изследователи от Американската сърдечна асоциация. Те са изследвали как нарушаването на циркадните ритми влияе на тялото. Проучването е публикувано в списание Circulation.

„Нарушаването на циркадните ритми може да предизвика развитието на различни заболявания. Важно е да се признае, че поддържането на здравословен цикъл на сън и бодърстване е от решаващо значение за поддържането на цялостното здраве“, отбелязват авторите на изследването.

Според учените, късното стоене будни, работата на нощни смени и честите пътувания нарушават вътрешния ни биологичен часовник. Това може да доведе до сърдечно-съдови и метаболитни проблеми и дори до затлъстяване и диабет тип 2.

Експертите подчертават, че светлината играе ключова роля в регулирането на биоритмите. Излагането ѝ на светлина задейства верига от сигнали от очите до мозъка, влияейки върху производството на хормони, нивата на захарта и кръвното налягане. За да се поддържа здравето, специалистите препоръчват да се ляга и да се става по едно и също време всеки ден, като се избягват честите нощни бдения.