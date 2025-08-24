Н овият Лунен месец (започнал на 23 август в 9:07 ч.) ще е добър за страната ни заради щастливата „кралска звезда“ Регул. Тя е разположена благоприятно в хороскопа на България, изготвен от астролога Виктория Маринова.

ДО ЧАСОВЕ: Изгрява Черна луна!

Дева

„Новолунието в Дева съвпада с „кралската“ звезда Регул. Звездата в съединение с Луна и Слънце носи почести и богатство, голямо обществено признание“, тълкува небесния знак Маринова. Все пак уточнява, че за да се запазят постигнатите успехи и печалби, идния месец ще е нужна работа.

Попътен космически вятър ще имат хората, които работят в екип, съюзи и обединения, колективи и отбори. Спънки и нерви обаче ще имат мнозина заради неблагоприятния аспект на младата месечина с планетата на неочакваните обрати Уран. Заедно с Юпитер триото участва в конфигурация Копие, което ще действа мълниеносно в зависимост от личния хороскоп на човека. Така че, каквито и планове да си правим, ще важи поговорката: Очаквай неочакваното, казва експертката.

Любов и деца

Идните 3-4 седмици ще действа и съдбоносната конфигурацията Йод, която щС е носи ограничения и кармични уроци, ще изисква повече адаптация и практичност, баланс при сферите на деца, любовни връзки, удоволствия.

РАЗВЕНЧАНО: Застига ли ни проклятието на Лилит заради Черната луна?!

„Йод е наричана още Пръст на съдбата, който ще сочи към Пети дом. Той се свързва с деца, игри, спорта, сцената, изкуствата, творчеството, тържества. Конфигурацията ще се задейства вечерта на 6 септември, когато Луната навлезе в знак Риби“, информира топ астроложката.

Приятели

Обяснява още, че по принцип при всяко новолуние енергията бележи ново начало. Според общия хороскоп за държавата то може да е свързано с членство в сдружение, организация, а е вероятно и просто човек да влезе в нов приятелски кръг.

Според Виктория Маринова идните две седмици (до 7 септември), докато Луната расте на небето, ще са подходящи за всякакъв вид начинания. „Периодът от 7 септември до следващото новолуние на 21 септември, също в Дева, не е подходящ за започване на нови проекти и вземане на важни и съдбоносни решения“, съветва Виктория Маринова.

Таня Иванова: Ще имаме позитивен резултат

Умерена позитивна прогноза направи и астрологът Таня Иванова. Тя също не скри, че има негативни аспекти – основно заради Уран, който ще ни носи непланирани неща, с които ще трябва да се справяме в движение.

ИДВА ЛИ КРАЯТ НА СВЕТА? Зловеща „черна Луна“ ще се появи след няколко дни!

„Интересното е, че всички аспекти на новолунието участват в конфигурации, което превръща негативите в двигателна енергия за позитивен краен резултат“, успокоява хороскопаджийката. Обяснява, че последното августовско новолуние в знака Дева ще ни приканва да бъдем взискателни, да изпълняваме прецизно направените планове, да не се разсейваме с много задачи, а да се съсредоточим в най-важните, да работим над себе си и да положим приоритетно грижи за здравето си, да обърнем внимание и на работното си място (да го подредим и изхвърлим ненужните вече неща, да сме любезни с колегите си и да приключваме в срок задълженията си). „Но, от друга страна, може да изпаднем в подробности, да бъдем прекалено педантични и критични“, предупреждава Иванова.

Любомир Старидолски