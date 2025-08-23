Ч ерната луна през август 2025 г. не носи проклятието на Лилит, казват астролози.

Те дори подлагат на съмнение, че явлението, което е днес сутринта в 9.06 ч. българско време, е истинската Черна Луна в астрологичния смисъл на понятието. Но пък от друга гледна точка то си е астрономично събитие.

ИДВА ЛИ КРАЯТ НА СВЕТА? Зловеща „черна Луна“ ще се появи след няколко дни!

Название

Преди дни вестник „Дейли мейл“ съобщи, че според британски астрономи на 23 август 2025 г. има т.нар. Черна Луна. В последните години подобни наименования навлизат в медиите и сред самите астрономи дори, а идеята е с тях да бъде популяризирана науката. По подобен начин Синя Луна се нарича второто пълнолуние в един месец. Така третото новолуние през лятото става Черна Луна, ако има 4 такива в един сезон. Българският астроном Пенчо Маркишки обяснява пред БТА, че в случая това е само игра на числа: „Следващия месец новолунието ще бъде на 21 септември в 22.54 ч. българско време, а началото на астрономическата есен ще настъпи на 22-ри в 21.19 ч. Тоест, ако септемврийското новолуние бе само с малко по-малко от едно денонощие по-късно, общият брой на новолунията през това лято щеше да остане три и съгласно дефиницията това би „отменило“ явлението Черна Луна.“

Европейски астрономи уточняват кога се ползва названието Черна Луна. То важи за второто новолуние в рамките на един календарен месец. Или за третото новолуние от четири, които се случват в рамките на един сезон. Или в ситуация, когато няма нито едно новолуние в рамките на един календарен месец.

Апокалипсис

В астрологията Черна Луна се смята за предвестник на Апокалипсиса. Но астролозите твърдят, че днес няма такова явление дори само заради факта, че Слънцето е изгряло и самата Луна няма как да се види от неговите лъчи.

Според астролози истинска Черна Луна, която идва с проклятието на Лилит, се случва, когато Слънцето попадне в затъмнение в третото новолуние на един сезон. Сега се задава частично слънчево затъмнение на 21 септември, но по други характеристики този ден не носи също проклятието на Лилит. Тъй че и през август, и през септември всякакви желания и видения за апокалиптични случки се отлагат, поне от страна на Луната.

Самото новолуние днес бележи и преминаването на земния спътник от знака на Лъва в знака на Девата, а и в двата случая това не отговаря на разбиранията за апокалипсис. Астролози заявяват, че земната сила, с които е изпълнена Девата, прави това новолуние дори по-благоприятно, отколкото често се случва в такъв момент. Съчетанието на енергиите на Луната и Девата носи яснота, трезвост и ред, а това си е далеч от Апокалипсиса.

Явлението Черна Луна традиционно се смята за време, когато границата между реалността и скрития свят изтънява и става невидима. Луната изчезва от небето и с нея сякаш изчезва и защитата, която тя осигурява. За обществото като цяло това е време на повишена емоционалност: от политиците до обикновените хора, всички са склонни към повече драматизации и гръмки изявления, твърдят астролози. И съветват все пак днес и следващите три дни да се избягват скандали, провокации и прибързани решения.

Магове с уклон към лошотията обаче се готвят да правят и днес тъмни заклинания, защото смятат, че Черната Луна, пък била тя и само астрономическа, а не астрологична, ще засили злото. Белите магове обаче твърдят, че нищо такова няма да се случи и Лилит този път не може да помогне за призоваване на дявола и подобни сили.

Георги П. Димитров