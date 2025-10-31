Х удожникът, поетът и „баща“ на светската хроника у нас Иван „Агент“ Тенев не дочака издаването на своята книга.

ТЪЖНО: Почина известен български журналист и общественик! (СНИМКА)

“Чакам! Имам покана от издателство „Захарий Стоянов“ и лично от поета Иван Гранитски. Стихотворенията са около 80. Придружени са с десетина страхотни рисунки, предоставени безвъзмездно за художественото оформление на проф. Георги Чапкънов – Чапа. Уж всичко е наред, но…Чакам!“, сподели в последното си интервю за „Телеграф“ от преди година той.

Жените го обожаваха.

Битка

„Замлъкна гласът, който умееше да превръща радост и болка в стих! С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА, си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа! Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най-красивите текстове на песни. Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство! Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат! Почивай в светлина, Иване, небето вече има своя поет! Ще те помним с обич и благодарност!“ - това написаха във Фейсбук синът му Димитър Тенев и бившата му съпруга Кристина Димитрова.

На ухо

В типичния за Агенция Тенев стил пусна скръбната вест и фотографът Евгени Димитров от „Булфото“, който вероятно е отразил най-много негови партита: „Информация на ухо - отишъл си е Агентът, бохемската легенда още от началото на 90-те, единственият човек, на когото прозвището агент стоеше весело и не носеше негативна конотация. Агентът Тенев е от малкото обитатели на столичната "хайлайфна биосфера", който неизменно създаваше добро настроение на всички около себе си, и затова всички го харесваха. Освен професионален купонджия Иван Тенев беше и автор на шлагерни текстове, които се помнят, и никога не отказваше помощ или услуга. През последните години той изпрати в отвъдното много от своите любими сътрапезници и сега ги последва, за да си спретнат небесен купон с най-добрите хитове на оркестър "Каручката".

Любимата му снимка с Антонио Бандерас

Рицар

„Честит ми празник! 24.09.2025 г. 3 години рицар тамплиер!!! На добър час! Иван / Агент / Тенев“ - това е предпоследната му публикация в социалните мрежи. А последно е писал в Деня на музиката - 1 октомври. „Happy birthday! Честит Рожден Ден! Животът направи още една обиколка около слънцето заедно с нас! Радвайте се!!! Колкото повече свещи на тортата, толкова по-голяма е тортата! Иван Тенев - Вселенски Агент!“ са последните му думи, отправени към последователите му във Фейсбук. Той беше известен с това, че не пропускаше да поздрави за личния му празник всеки от многобройните му приятели. Именно по повод рождения му ден бе и последното интервю за „Телеграф“. „73-годишният не може да умре на 72! Смъртта не настъпва в резултат на преклонната възраст, а в резултат на забравата!“, каза Иван. „Годините имат значение само ако си уиски“ - също обичаше да казва той и добавяше: „Ставам все по-античен, т.е. вече съм твърде стар, за да умра млад и затова си казвам: “Преди да умреш – живей!“.

Екипът на “Телеграф“ изказва съболезнования към семейството и близките му!

От правилната страна на тревата

Името на Иван Тенев винаги е било символ на парти. Ето как отговори на въпроса на „Телеграф“ кои са били най-незабравимите купони, на които е присъствал: „Слава богу, че след толкова неизброими веселби все още съм от правилната страна на тревата!!! Преди години купоните бяха мащабни и безкрайни. Всеки приличаше на малка сватба или изпращане на абитуриент. На толкова грандиозни партита съм присъствал, че едва ли бих могъл да спомена всички, а и сигурно ще пропусна някое от тях. Включвам и незабравимите почитания на Ивановден, организирани по схемата 3 в 1 (Иван Славков - Иван Гарелов - Иван Тенев). И като ме свърза с парти, се сетих, че явно нищо не е случайно и ние, Ивановците, носим купона с името си. Или поне така е с адашите, които аз познавам”.

Със сина си Димитър и бившата съпруга Кристина Димитрова

Дядо Иван

В последните години Иван Тенев бе много продуктивен с текстове за нови песни. „Наскоро се върнах и към позабравените римувани думички за детски песни, с които бях спечелил редица награди на съответните конкурси с такава насоченост“, каза преди година пред вестника поетът. Поводът стана неговият тогава 4-годишен внук, на когото решил да посвети нещо. „И сега съм готов с над 40 стиховце, съобразени тематично и ритмично с тази възрастова група. „Дядовата броеница“ – стихосбирка за дечица (с посвещение: За внука Дамян от дядо Иван). По някои от тях вече се пишат песни. Надявам се на любопитен издател“, добави той. Художникът призна, че и всеки ден „драска“ по нещо, но само за себе си. „Може би пак ще му дойде времето. Животът е като да свириш на роял – белите клавиши създават щастието, черните обозначават неприятностите. Но нека не забравяме, че черните клавиши също създават музика!“, сподели творецът.