К лиент на банка получи предварително одобрение за заем от 73 000 лева, но на място в офис му отказват 5000 лева. За случаят сигнализира читател на „Телеграф“. Става въпрос за голяма банка, която оперира у нас. Клиентът е получил обаждане, че има предварително одобрение за получаване на заем от 73 000 лева за срок от 10 години. Дамата, която държи на анонимността си, посочи, че решила да се възползва от офертата, но й били необходими само 5000 лева. Посетила офис на институцията и кандидатствала за заем от 5000 лева.

Проучване

След проучването обаче инспекторът й отказал с мотивите, че е задлъжняла и не могат да й отпуснат желаната сума, но са готови да работят за отпускане на по-голям заем. Причината е, че имала няколко кредитни карти, които били пълни, но реално в банката се отчитало, че това са нейни задължения.

Дамата има овърдрафт, който е към разплащателната й сметка. Въпреки че няма проблем с плащанията по картите, а само по овърдрафта, който не се запълва със сумите, превеждани от работодателя, от банката й отказали сумата от 5000 лева, за да покрие дефицита по овърдрафта.

Разяснения

„Телеграф“ потърси банкови специалисти, които да внесат повече разяснение по случая, като те посочиха, че предварителните одобрения обикновено се генерират от изкуствен интелект на база данни за конкретния клиент. Това обаче не е обвързваща оферта нито за клиента, нито за банката, посочиха специалисти. Обикновено малки заеми банка може да откаже при просрочие на вноски по текущи задължения. Вероятно след като на място са отказали отпускане на заем от 5000 лева, дамата има просрочия по карти или други кредити, обясниха експертите.

Решението на този казус всъщност дошло от банката след консултация с мениджърите. За да може дамата да получи желания кредит, й предложили да намалят сумата на предварително одобрения от 73 000 на 5000 лева, като запази всички останали условия. Клиентът отказал с мотива, че не може да влачи 10 години заем от 5000 лева, но реално той може да го изплати предсрочно, без да се налагат наказателни такси, тъй като става въпрос за потребителски кредит, посочиха от институцията.

Елена Иванова