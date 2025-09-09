Б езплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се извършват в пневмо-фтизиатричното отделение на областната Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Пантелеймон“ в Ямбол от 15 до 19 септември, съобщиха от лечебното заведение.

Скринингът за заболяването ще се извършва от 12:00 до 15:00 часа във всеки дните.

Седмицата на отворените врати е част от кампания на Министерството на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021 – 2025 година.

Туберкулозата засяга предимно хора с нисък социален и здравен статус, затова в кампанията активно се включват и ромски медиатори, каза за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Радостина Калчева.

Кампанията се организира четири пъти в годината от здравното министерство.

Източник: БТА