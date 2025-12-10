Н яма да се съглася да компрометираме еврозоната, преди всеки българин да изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки, протести и каквото и да било. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание. Поводът е вотът на недоверие, чиито мотиви депутатите ще обсъждат днес.

Борисов обясни, че е научен да чува гласа на всеки гражданин. "Виждам гражданите на протеста. Дали политическите партии се обичаме и кой каква стратегия и тактика има, си е негова работа", каза Борисов. И напомни, че през годините досега винаги е чувал какво са казвали гражданите. "С този бюджет, аз ги чух и го поправихме. Мисля, че той е един добър бюджет сега. Остават ни 20 метра до финала и на 1 януари да влезе еврото. Влизането на ГЕРБ в това правителство бе с цел да влезем в еврозоната", мотивира се Борисов.

Той добави, че влизането в еврозоната е геостратегическа и важна задача и иска да я довърша докрай. "Това съм го обявил на всички партньори. Знаят го. Затова ще бъдем консолидирани тези дни, но не на инат, а до влизането на страната в еврозоната", мотивира се той. След това Борисов избори и другите постижения - присъединяването към Шенген, предоговорен план за възстановяване, благодарение на което в хазната са влезли 4 млрд. лв, приходните агенции са събрали над 8 млн. лв повече. "Това са неща, от които аз не се срамувам", каза Борисов. По думите му в момента светът се намира в "перфектна буря" и има тежка конфронтация по темата Украйна, дори конгресмени в САЩ предлагат излизане на страната от НАТО. "Толкова сложна обстановка не е имало. "Партии от едни семейства в Европа, които управляват заедно в ЕС, в България враждуват най-много", добави той.

Тихомира Михайлова