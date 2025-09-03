С бързи темпове към нас от запад настъпват страшни бури.

Гръмотевичните ужаси вече помляха съседите отвъд Калотина.

Коли се носят по улиците, Крагуевац е наводнен. Бурята създаде хаос, всичко е Аполипсис, пише сръбската преса, като изброява, че са помлени и Подрине, Златиборски окръг и долината на Ибър, гръмотевици и градушка удариха Шумадия, Срем, Мачва и Колубарски окръг.

Суперклетъчна буря с проливни валежи и градушки с диаметър 5 см се насочват към Белград

Според метеоролозите от Meteobalkans у нас тези процеси ще се развият по-късно следобед в сряда.

Основните бури са в Сърбия и близо до нашата граница, особено в районите на Ниш и Димитровград (в Сърбия) . Очаква се клетките да засегнат и Западна Стара планина и Трънско, уточняват синоптиците.

"Не издадохме код, защото явленията ще бъдат локални и ще засегнат ограничени райони, но имайте едно на ум!", предупреждават те.

Учените представят и нов продукт на SPM (бета версия), който дава информация за очакваната плътност на гръмотевиците - колкото по-червен е даден район, толкова повече мълнии на квадратен километър се очакват там.