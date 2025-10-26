До края на годината ще бъде възстановен емблематичният полигон в столичния кв. „Сердика“. Дългоочакваната новина съобщи кметът на район „Възраждане“ Станислав Илиев. „Това е кауза, за която се борих, откакто съм кмет на района. Връщаме на квартала едно от най-ценните му места, но го правим по начин, който има и образователна функция за безопасността на нашите деца!“, коментира Илиев.

Съоръжение

Връщането на площадката за пътна безопасност е основната мисия на проекта. Там отново децата ще могат да учат правилата за движение по улиците по забавен и практически начин. За целта ще бъдат изградени пътни знаци, кръстовища; кръгово движение и пешеходни пътеки. Предишната, която по незнайни причини беше разрушена, имаше светофарни уредби, които се управляваха и още по-истински пресъздаваха реалната ситуация на пътя, към момента обаче не се предвижда възобновяването на светофарите.

Зеленина

Зеленина и зони за отдих ще бъдат обособени. „Ще засадим нови дървета и храсти, ще поставим пейки, където майките, бабите и всички жители ще могат да си почиват и да наблюдават децата“, посочи кметът и добави, че също така ще бъде отделено място и за паркинг.

Владимир Христовски