В лаковете, които изкарват най-много пари за железниците ни, остават в ръцете на БДЖ.

Това става ясно от подадените оферти за изпълнители по договора за обществен жп превоз. По договора държавата търси превозвачи, които ще возят пътници, както и ще получават субсидия от нея за това, че предлагат билети на поносими цени и поддържат влакове по линии без печалба. Договорите ще важат от края на 2026 г. до края на 2034 г.

Оферти

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви, че общо пет оферти са подадени за участъците, на които жп линиите бяха разделени. Това се случи вчера, след като изтече крайният срок за подаване на оферти по поръчката. Тя бе разделена на три обособени позиции за три региона в страната – западен, северен и южен. Те обаче не отговарят на географските райони на страната и по тази причина съдържат напълно различни по обем жп пътнически превози.

Така за Западния регион, който обхваща 75% от общия обем на железопътните превози, е подадена само една оферта - от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.

Район

В този район са най-печелившите и натоварени влакове на БДЖ по направленията София-Пловдив-Стара Загора-Карнобат-Бургас, както и тези по София-Мездра-Плевен, Горна Оряховица-Шумен-Варна. По тези направления се движат и почти всички спални вагони у нас, които привличат огромен брой пътници целогодишно за пътуване от София до Варна и Бургас нощем. Така БДЖ остава без конкуренция за най-тлъстия сегмент влакове.

Ограничено

За Северния и Южния регион, съответно с обем на превозите от 14% и 11%, от БДЖ отново са подали оферти. В тези региони обаче се появява и частен конкурент - „Ивкони Експрес“ ЕАД. Превозвачът използва база на значими товарни превозвачи в региона на Дупница и разчита на опит от обслужването на пътници с най-големия автобусен превозвач у нас „Юнион Ивкони“. „Очаквам до края на годината да приключим с оценката на предложенията, след което ще има яснота всеки регион от кой оператор ще бъде обслужван“, каза Караджов.

Очаквания

„Точно както заявих преди месеци пред вашето издание, никакви изненади. Цялата „либерализация“ на превозите у нас и уж отварянето на пазара за частни и международни превозвачи бе чисто формално – толкова, колкото да отговорим на изискванията на ЕС и да получим парите за новите влакове по Плана за възстановяване и устойчивост. Реално либерализация няма, а има едно малко „назначено“ БДЖ в лицето на „Ивкони“, за да не станем за смях, че имаме либерализация, а нямаме превозвачи“, коментира за „Телеграф“ бившият шеф на Изпълнителна агенция „ЖП Администрация“ инж. Симеон Ананиев. „В България няма условия за реална либерализация, защото пътници няма, а трасетата са в окаяно състояние. Иначе щеше да има опашка от големи западни превозвачи, борещи се да возят у нас. Докато държавата не оправи инфраструктурата, частни конкуренти няма да се появят“, допълни Ананиев.

