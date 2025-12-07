Д ипломиран финансист заряза добра заплата и престижна кариера в Нидерландия и се върна в България, за да направи коледните празници на десетки възрастни хора щастливи и усмихнати. Вече 5 години Кирил Ковачев организира благотворителни акции за набиране на средства, с които купува хранителни продукти и ги дарява на стари хора в избран от него регион. Досега обект на неговите акции са били селата в района на Трявна, Дряново, Севлиево и Габрово. Тази година той е решил да разшири района, като включи в него и населени места от планинската община Елена.

Кирил споделя, че е прекарал голяма част от детските си години при баба и дядо на село и винаги е виждал в очите им радостта, която никога няма да забрави. Затова сега е решил да върне, макар и веднъж в годината, отново радостта в очите на стари и самотни хора, останали сами и далеч от децата и внуците си по селата. Така през 2020 г. той с няколко свои приятели поставя началото на своята първа акция.

Инициатива

„Реших, че искам да посетя възрастни хора в отдалечени кътчета на страната и лично да им поднеса пакети с храна като подарък за Коледа. Исках да направя това лично, защото смятам, че тези хора имат много повече нужда от внимание и разговор, отколкото подаръци. Организирам сам това, а не като част от друга голяма организация, защото в повечето случаи се изпращат продукти, но се пропуска най-важното - човешкият контакт. В допълнение на това често виждам в медиите за множество злоупотреби със средства за благородни инициативи и като че ли не само аз, но и други хора вече са изгубили доверие в тях”, споделя Кирил.

Съдействие

Първата му акция е била в региона на Тревненско и Дряновско. Тъй като още не познавал лично хората по селата, Кирил се свързал с кметските наместници по места и ги помолил за съдействие. Те, разбира се, откликнали и му предоставили списък с имената на онези хора, които са самотници и с ниски доходи, на които Кирил занесъл подаръци за Коледа. Акцията била в 6-7 села и получила много положителни отзиви и затова на следващата година младият 22-годишен мъж решил да я повтори. Този път разширил региона, като се насочил и към Севлиевско и Плачковци. Разширил се и броят на хората, които се отзовали със средства и оказали съдействие за реализирането на акцията. И така вече 5 години в месеците преди коледните и новогодишните празници Кирил и неговите близки и приятели са в трескава подготовка да зарадват своите старци. Това, което те даряват, са пакети с хранителни продукти, всеки на стойност около 50 лв.

Призив

„Ще съм благодарен, ако помогнете на мен и моите приятели за пета поредна година да успеем да реализираме и осъществим нашата инициатива и да зарадваме толкова много хора”, призовава Кирил. Той споделя, че през първата година успели да съберат средства за хора от едва 6-7 села. Сега, 5 години по-късно, те вече контактуват с 23 кметски, а хората, на които даряват хранителни продукти за празниците, са около 100.

Наред с възрастните, макар и спорадично, Кирил и приятелите му помагат и на деца от социално слаби семейства, без един или двама родители, както и на болни и нуждаещи се от средства за скъпо струващо животоспасяващо лечение. Кирил признава, че хората особено силно се обединяват около каузите, свързани с деца. „Случвало се е, след като обявя акция в помощ на някое дете, само за един ден да се отзоват стотици хора и да събера над 1000 лв. Досега сме помогнали на около 15 деца. На някои със средства, на други сме дарявали компютри, осигурявали сме им интернет. И виждаме щастието в очите на децата, когато получат някакъв нечакан подарък. Това винаги ме вълнува много силно”, споделя Кирил.

Това, което го радва, е, че през последните години младите хора започват да се връщат в българските села и да ги оживяват. Ситуацията обаче все още продължава да бъде твърде тъжна.

Пустош

В преобладаващата част от българските села вече няма училища и детски градини. А ликвидирането на едно село започва със закриването на тези две институции. Освен това макар по селата да се виждат все повече детски колички и млади майки в градинките и по парковете, това не подобрява положението на възрастните хора. Между тях и младите остава някаква огромна пропаст на неразбиране, споделя Кирил. За него това, което той и приятелите му правят, е кампания, която зарежда с енергия и вяра в доброто. “С всяка година виждаме колко много можем да постигнем, когато обединим усилията си. С нетърпение очакваме всяка следваща година, за да продължим да носим радост и надежда на хората, които имат най-голяма нужда от това. Благодарим на всички, които ни подкрепят през тези години”, казва младият мъж.

За себе си Кирил Ковачев разказва, че е завършил висшето си образование, специалност „Финанси и инвестиции”, в Нидерландия. Работил е в частна компания на престижна длъжност, като е имал прекрасни възможности за растеж в професионалната си кариера там. Той обаче зарязва всички тези възможности и избира да се върне в България. Защо?

Осъзнаване

„Върнах се от чужбина, защото исках да бъда полезен и да помагам на хората. Имаше и един период, в който пътувах често от Нидерландия до България, за да организирам благотворителните си акции. След това разбрах, че така не може да продължава и реших да се върна за постоянно в родината си и го направих, като оставих бъдещата си кариера зад гърба си. Мислех, че в България нещата могат да се получат, като трябва само труд и постоянство”, разказва Кирил. Оказало се обаче, че у нас го очакват разочарования, за които той не желае да си спомня и да навлиза в детайли. „Сега съм доста обезнадежден”, тъжно се усмихва младият мъж. В България той също си е намерил работа в международна компания на престижна позиция, така че не липсата на работа и пари са причина за песимизма му.

„Като народ трябва да вземем най-доброто от Европа и да го приложим и у нас. Ние като цяло се стараем да тарикатеем. Стремим се изкуствено да си създаваме проблеми. Трябва да спрем да бъдем пасивни наблюдатели и да чакаме някой друг да дойде отнякъде и да ни реши проблемите. Ние като народ не трябва вече да кротуваме, а да имаме активна гражданска позиция. Трябва да се интересуваме от това, което се случва в собствената ни страна, и да се борим за отстояване на правата си, ако трябва и чрез протести. Нужно е да променим манталитета и да излезем от зоната си на комфорт. Само така с поведението си ще можем да променим и държавата, и собственото си положение в тази наша държава”, убеден е благотворителят Кирил Ковачев.

Иван Първанов