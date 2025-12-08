М одерният влак „Алстом Корадия“, който е на проби у нас, не можа да избегне спрея на родните графитаджии.

Това става ясно от разпространени в социалните мрежи снимки на черната мотриса, известна още като Дарт Вейдър заради цвета и формата на муцуната си.

Мотриса

Влакът е собственост на румънския клон на френския производител на жп състав „Алстом“ и е у нас с тестова задача. През април тази година транспортното министерство подписа договор с френския гигант за производството и доставката на 35 нови електрически мотриси „Корадия“. Всяка мотриса от модела е с 6 вагона и 351 места, от които 51 са първа класа. Влаковете са снабдени с климатик, Wi-Fi връзка и места за хора с увреждания, детски колички и велосипеди. Проектът се съфинансира от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Социалния план за климата на Република България – и двата с пари от Европейския съюз. Общата цена на мотрисите плюс гаранционно обслужване за 15 години е малко над 1 млрд. лв. Първите 12 мотриси по НПВУ трябва да пристигнат у нас през лятото догодина.

У нас

Заради сертификацията на бъдещите влакове у нас бе изпратена тестова мотриса, която да събере специфични технически данни за българската жп мрежа, системата за управление и осигурителните инсталации. Тя обикаля родните гари и жп линии от няколко седмици и веднага стана атракция за любителите на жп транспорта заради липсата на официална ливрея и запомнящия ѝ се черен цвят.

В петък срещу събота черната мотриса нощувала в хале на „БДЖ-Пътнически превози“ на Техническа гара – Пловдив. Именно там посред нощ графити „майстори“ са успели да проникнат и необезпокоявани да „разкрасят“ контролната секция на мотрисата. Не е ясно колко време е отнело на „художниците“ да нанесат розово-зелената си композиция. Инцидентът е установен от служители на сутринта.

Проблем

Както „Телеграф“ неведнъж е писал, държавният пътнически превозвач у нас, БДЖ-ПП, има огромен проблем с графитите, като съставите му по общо впечатление са едни от най-омацаните в цяла Европа. Според запознати проблемът е в това, че нощната охрана на влаковете е намалена до минимум, докато мотрисите спят на открито в гаражните коловози на гарите в страната. Това дава възможност на графити „творците“ спокойно да рисуват върху локомотиви, вагони и мотриси. Влакове да бъдат омазани в закрито хале обаче, както в случая, е голяма рядкост, тъй като там има охрана и видеонаблюдение.

„Телеграф“ зададе въпроси на БДЖ-ПП относно охраната на халето и съдбата на мотрисата и ще публикува отговорите, ако такива постъпят в редакцията.

Деян Дянков