П ътят, по който водата заля вилно селище Елените и четири човека загубиха живота си, е частен и е собственост на акционерно дружество „Елените“. Това стана ясно от видеообръщение от кмета на Несебър Николай Димитров и главния архитект Валентин Димов, в което отрекоха общинската администрация да има вина за водното бедствие, което връхлетя вилно селище Елените и отне четири човешки живота. Те бяха категорични, че незаконно строителство в района няма. Разкриха обаче, че през годините там е имало други проблеми, включително и незаконно сметище.

Димитров и Димов представиха хронологично развитието на селището във времето и показаха документи, удостоверяващи, че община Несебър е налагала многократно глоби на инвеститора и е водила съдебни дела срещу него, които обаче е изгубила.

Арх. Валентин Димов пък допълни, че от 2003 г. насам тези територии са частна собственост и общината няма достъп, нито право да извършва дейности там без съгласието на собствениците.

Кметът на Несебър показа документи, свързани с всички извършени проверки от общината и РИОСВ. От документацията става ясно, че още през 2017 г. в границите на ваканционния комплекс са открити нерегламентирани сметища, а над Елените има струпани строителни отпадъци. Изготвени са констативни протоколи и са издадени актове за нарушения на търговски дружества, чиито имена не бяха посочени. Наложени са две санкции по 15 000 лева всяка и други две по 1500 лева.

Впоследствие търговските дружества обжалвали наложените санкции и те били отменени от съда като незаконосъобразни. Община Несебър е водила съдебни дела и за вътрешен път, попадащ в границите на приватизираните поземлени имоти, като е претендирала, че пътят е общинска собственост. Но е загубила и тази съдебна битка. "Това е същият път, който бе наводнен и който сега ние разчистваме", обясни Димитров.

"Нито един строеж не може да бъде разрешен без оценка от компетентни специалисти и без участие на всички институции – РИОСВ, пожарна, полиция, архитекти и инженери. От 2001 г. насам това е задължително съгласно ЗУТ", категоричен бе главният архитект. Арх. Димов обясни, че всички разрешения за строеж на територията на Елените са издадени съгласно изискванията на закона, въз основа на одобрени устройствени планове, решения на Общинския експертен съвет или комплексни оценки от лицензирани консултантски фирми. Одобрението е минавало и на разширен Общински експертен съвет, в който участват представители на всички компетентни институции.

Ваканционно селище Елените е приватизирано през 2001 г. от РМД, като сделката прехвърля в частното дружество освен построените държавни вили и урбанизирана територия от 240 дка, както и още 1000 декара горски фонд. Година по-рано част от тези имоти са деактувани като частна държавна собственост, за да могат да бъдат включени в приватизационната сделка.

За два обекта във вилното селище е установено, че има липсващи строителни документи, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. По думите му единият случай е корекция на речно корито, като върху него е построен хотел "Негреско", въведен в експлоатация с разрешение на община Несебър. Вторият е за въведен в експлоатация аквапарк, за който също няма налична строителна документация. ДНСК е установила, че всички дейности по одобряване на подробни устройствени планове (ПУП), които са позволили застрояване върху речно корито в Елените, са започнали от 1997 г. до 2008 г.

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

Още през 2009 г. в МОСВ е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена до общината, местния строителен контрол, прокуратура и областен управител. През 2015 г. проверка след получен сигнал за застрояване на река Дращела, ляв приток на Козлука, е установила, че коритото е покрито почти изцяло, като са изградени един хотел и няколко атракциона.

Пороят наводни Лозенец, затвориха училища и градини в Царево

След повече от 10 часа валежи улиците в курорта Лозенец се превърнаха в реки. Наводнени са най-ниските части на селището, но ситуацията е далеч от бедствена. Водни маси се стичат по дерето на река Черна и в дерето край къмпинг „Нестинарка“, а ситуацията остава усложнена. По главния път Бургас - Царево на места има наводнени участъци, които са проходими. За последното денонощие в района са паднали 94 литра на кв.м дъжд. Заради придошлите води униформени затвориха пътя към къмпинг „Нестинарка“. В Лозенец са наводнени приземни етажи на няколко хотела, във вода плуват улиците и дворовете на къщи и кооперации. Засегнати са и търговски обекти.

Заради усложнената ситуация и прогнозите за опасно време вторник беше обявен за неучебен ден за всички училища и детски градини на територията на община Царево.

Отпускат по 7500 лева на пострадалите, 15 000 на семействата на загиналите

Министерството на труда и социалната политика внася предложение за допълнително подпомагане на пострадалите от наводненията с 3000 лв. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред Нова телевизия. Така общо подкрепата по линия на социалното министерство може да достигне 7500 лв.

„Ще предложа да се направи същото, което направихме за пострадалите от пожарите. Веднъж хората да получат еднократната помощ от 1914 лева, допълнително да имат право на 3000 лева и още 2500 лева за възстановяване на изгубена техника”, обясни Гуцанов.

Той уточни, че предстои да обсъди с министър-председателя Росен Желязков и възможността да се отпусне еднократна помощ за наследниците на загиналите. Обсъжданата сума е около 15 000 лв. „Може да е много малко, но поне да помогнем на техните деца, съпруги, близки“, коментира министърът.

