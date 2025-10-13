Д оматът скача двойно от борсата до щанда, установи проучване на „Телеграф“ върху стойностите на храните, които наблюдават kolkostruva.bg, борсата (ДКСБТ) и това, което плаща потребителят. Оказа се, че цените на храните имат три лица. Те са на джоба на потребителя, на сайта kolkostruva.bg и борсата (ДКСБТ). ,Разлика между официалните източници за цените и за сметките, които плаща потребителят, показа проучване на „Телеграф“. Една от причините са различните аршини, с които Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) и сайтът kolkostruva.bg мерят цените на продуктите. Така реалното поскъпване трудно може да се засече. Припомняме, че kolkostruva.bg е онлайн платформа на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Тя бе създадена като мярка антиспекула, на която хората могат да сравняват цените от голямата потребителска кошница в търговската мрежа на веригите с оборот от над 10 млн. лв. годишно. Той работи от края на септември, а търговците са длъжни всеки ден да актуализират стойностите.

„Телеграф“ направи съпоставка на цените на едро, с тези от сайта, както и на място в магазина, за да се установи колко е поскъпването от борсата до щанда. Проучването показа, че за много от продуктите няма единни критерии. Например ДКСБТ наблюдава чушките, но чушките не се наблюдават от kolkostruva.bg. ДКСБТ съобщава цените на замразеното пиле, а на сайта се сочат цените на кило прясно или охладено пилешко месо.

Подобна е ситуацията и с млечните продукти. На сайта можеш да научиш стойностите на литър прясно мляко от 2% до 3,6%, а на едро съобщават за цените просто на прясно краве мляко. На място в магазина се оказва, че цените са значително по-високи, но етикетът сочи, че скъпото мляко е с процент по-различен от наблюдавания от КЗП.

Очевидно

Сравнително ясни са зеленчуците, особено доматите, които скачат двойно от борсата до магазина. Сайтът kolkostruva.bg показва цените само на червения насипен домат, който вчера се е движил между 1,79 лв. до 4,20 лв., но масово се върти около 3 лв. Данните на ДКСБТ съобщава само за домата, който е поевтинял до 2,55 лв. килото. Проверка в магазините обаче показва, че розовият домат, който не е наблюдаван, вече е над 4,39 лв., а в по-малките магазини и по пазарите върви по 5 и 6 лв. за кг. Въпреки че България е водеща на Балканите по консумация на пипер, той не е включен в онлайн платформата на КЗП. Сравнението между борсата и щанда показва двойна пропаст на цените. На борсата чушките са били 2,15 лв. за кг до 10 октомври, а в магазина и зелените, и червените чушки са 3,99 лв. Миналата седмица пък на Женския пазар селски тривърх пипер вървеше по 7 лв. килото.

Абсурд

Различните начини на измерване на трите институции са довели до абсурди. Оказва се, че в някои случаи кравето сирене в магазина се оказва по на сметка от това на едро според статистиката в сайта и ДКСБТ. Сирене от краве мляко насипно 1 кг на сайта е от 9,90 лв. до 16, 99 лв. Пак там сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг, е от 2,40 лв. до 9,79 лв., а на борсата вече е 12,16 лв. килото. В магазина откриваш, че сиренето с повишено водно съдържание е 8,99 лв., а защитеният от ЕК продукт е 17,99 лв. килото. Масово в магазините цяла буца струва 14-15 лв., но има и за 30 лв. за кг.

С маслото също има недоразумения. Вносното се оказва по-евтино, когато отидеш на място да си го купиш. 6,99 лв. за 250 г ирландско масло. Краве масло от 125 г до 250 г на онлайн платформата струва между 2,79 лв. до 4,59 лв., а на борсата пакетче от 125 грама е 3,11 лв. За прясно пиле 1 кг (цяло) търговците са посочили цени от

5,49 лв. до 9,29 лв., а за ДКСБТ замразеното пилешко месо е поскъпнало до 7,02 лв.

Хляб

„Хлябът се оказва най-поскъпналата стока през последните 9 години – стойността на ценовия индекс достига 223 спрямо 2015 г. Със сходен ръст е и маслото – 220, пресните зеленчуци без картофите – 210, a на самите картофи – 206“, сочи изследване на Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Според kolkostruva.bg бял хляб от 500 г до 1 кг върви от 1,15 до 2,20 лв., Добруджа от 500 до 1 кг между 1,29 до 2,55 лв. Истината е, че разфасовките на опакования и нарязан масов хляб вече са по 500-600 грама.

Най-очевидно е поскъпването при баничката, традиционната закуска на българина. Проучване на „Телеграф“ показва, че по баничарниците в столицата тя върви по 3,50 лв., някъде вече стига и 4 лв. и е скочила от миналата година почти двойно. В Хасково обаче в обикновен магазин тя все още е 2 лв. Търговците са посочили на kolkostruva.bg стойности за закуската между 100 г и 500 г от 1,29 лв. до 1,99 лв., но на щанда действителността е друга и сочи числа 1,75 лв. до 4,99 лв. Парчето пица също се е устремило към 4 лв. И това за по-малко от година.

Премиерът Росен Желязков: Цените на дребно и едро са различни

„Цените на едро и дребно са различни. Ние наблюдаваме значителен ръст на цените в потребителската кошница, но основно усещането се дължи на поскъпването на услугите, особено през лятото, в сектор хранене и хотелиерство.“Така коментира пред „Телеграф“ премиерът Росен Желязков. Според него няма повишение на цените на ток, вода, топло, горива, които са основни елементи при образуване на цените на дребно. От друга страна, има световни тенденции на поскъпване на какао, например и там нещата са свързани с вноса, изтъкна той. Росен Желязков добави, че също така имаме стоки, за които България няма достатъчно суровина да произвежда, като маслото например. „Имаме мляко, което задоволява до 20% от нуждата на пазара и затова се внася масло. Защо очаквате да е по-евтино тогава“, попита премиерът.

Светлана Трифоновска