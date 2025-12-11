Д ържавата няма пряка връзка нито със собственика, нито със застрахователя на закотвения срещу Ахтопол танкер „Кайрос“, ударен от украински дронове и след това домъкнат и изоставен от турски влекач в наши води.

От „Гранична полиция“ и „Морска администрация“ извършиха проверки на заседналия край Ахтопол танкер

Това научи „Телеграф“ дни след като от транспортното министерство обявиха, че са във връзка със собственика. Оказва се, че държавата ни не знае кой е собственикът, а общува с негов представител у нас, който също пази фирмата собственик в тайна.

Тайна

„Не мога да кажа кой е собственикът, нито кой е застрахователят“, каза за „Телеграф“ корабният агент Николай Парушев, който чрез дружеството си „Парнейви“ твърди, че представлява анонимния корабособственик. По думите на Парушев и собственикът, и застрахователят са китайски дружества, а корабът има всички необходими застраховки.

„В момента тече процес по подготовка за извлачване на кораба оттам, където не му е мястото, до безопасно място в Бургаския залив. При добра метеорология в понеделник би могло да го извлачим“, заяви Парушев.

„България разполага с всичко необходимо за тази операция. Вече оттам нататък собственикът и застрахователят ще решат ще го ремонтират ли или ще го бракуват и нарежат“, обясни още Парушев. Танкерът е силно увреден, а в България няма док с такава големина, където да бъде ремонтиран.

Рискове

„Няма никаква логика застрахователят да бъде пазен в тайна и не съм оптимист за развитието на този казус от гледна точка на българската държава“, коментира за „Телеграф“ експертът по мореплаване кап. Христо Папукчиев.

„С оглед на историята на този съд и това, че фигурира в санкционен списък, рисковете за държавата ни растат с всеки ден, тъй като тя вече инвестира средства в тази ситуация. А ако застраховката е за 5 юана? Колко струват хеликоптерните полети до кораба? Колко струва вчерашното качване на борда? Колко струва час буксиране на кораба? Та той е толкова голям, че би заел две места на пристанище Бургас. Кой ще плаща за престоя му там? А ако се потъне при буксира? Ако някой пострада? Анонимният застраховател ли ще плати?“, коментира кап. Папукчиев.

Деян Дянков