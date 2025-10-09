П родължителният дъжд, който не спря почти три денонощия, потопи едни от най-натоварените булеварди и улици на Русе. Само за 24 часа – от вторник сутринта до сряда сутринта, количеството на валежите бе 114,8 литра на квадратен метър, тоест два пъти повече от средномесечната норма от 57 литра на квадратен метър.

Русенци публикуваха десетки снимки в социалните мрежи на наводнени участъци. На някои места водата почти бе покрила автомобилите. Най-критично бе положението на участъци от международния булевард „България“, по който минава трафикът от и за Румъния, булевардите „Липник“ и „Христо Ботев“, улиците „Чипровци“, „Шипка“, Братислава“, „Киев“, „Околчица“ и др. Районът около Университетската болница „Медика“ и Свободната зона бе под вода. Граждани сигнализираха за паднали дървета върху автомобили и заведение за хранене.

Екипи на фирмата за обществена хигиена, на противопожарната служба и общинското предприятие „Комунални дейности“ започнаха отводняване на засегнатите участъци, а пожарникарите изтеглиха някои от закъсалите автомобили. От фирмата за чистота обясниха, че въпреки редовното почистване на шахтите падналите есенни листа ги запушват отново.

Жанета Йорданова