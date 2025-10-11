Т ежки пневмонии повалят децата. Налице е ръст на атипичните белодробни възпаления, обясняват лекарите от Второ детско отделение на УМБАЛ-Бургас. За месец през отделението са минали около 10-15 малки пациенти с такъв тип пневмонии, обясниха пред вестник „Телеграф“ специалистите.

Броят на заболелите е значително по-висок в сравнение със същия период на миналата година. В повечето случаи децата първо са лекувани у дома, но без успех, което води до постъпване в болница.

Тестове

„Атипичната пневмония се различава от вирусната и бактериалната, защото причинителят ѝ не принадлежи към нито една от тези групи. Той се открива чрез специални тестове и се лекува по специфичен начин. Когато диагнозата е правилна, подобрението настъпва бързо“, обясни д-р Хрипсиме Каспарян, която е специалист по детски болести и началник на Второ детско отделение.

През болницата наскоро минали няколко пациенти – момчета на 3 и 7 години, и момиче на 17 години. При всички заболяването започва с хрема, кашлица, висока температура, затруднено дишане и болки в гърдите. Всички са лекувани у дома с антибиотик и инхалации, но в продължение на седмица подобрение не настъпва, а температурата не спада. След направени образни и серологични изследвания е поставена точна диагноза – атипична пневмония, и след назначаването на специфично лечение децата започват бързо да се възстановяват.

Огнища

Атипичните пневмонии се срещат все по-често и могат да достигнат до 20–40% от всички случаи на пневмонии при деца, особено в училищна възраст, а в детските колективи може да се стигне до локални огнища на заболяването. Те подчертават, че заболяването се диагностицира трудно, защото прилича на много други инфекции, но специфичен тест може да открие причинителя. Ако се открие навреме, лечението може да се провежда и у дома.

Потърсете консултация с лекар, ако детето продължава да кашля и да поддържа температура повече от седмица, съветват лекарите. Навременната реакция на родителите е ключова за предотвратяване на усложнения. Редовното проветряване на помещенията, добрите филтри и избягването на контакт с болни деца остават важни мерки за превенция срещу всякакви заразни заболявания.

Милена Димитрова