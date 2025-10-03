П рез нощта и до днес на обяд ще има горолом във всички планини. Чупенето на тънките клони и сухите дървета ще е предимно заради тежкия сняг. Такъв процес има на Витоша, но най-много щети нанесе в Стара планина. Това каза пред “Телеграф” климатологът Симеон Матев.

“Той представлява чупене на дървета, на клони и дървета вследствие на сняг или вятър. Причината в този случай е снегът. В слуая горолом има, защото има снежна покривка на 1000-1500 метра от порядъка на 30-50 см, и тя ще почупи по-тънките клони и дървета. Лошото е, че пречупените дървета могат да затворят пътища, да прекъснат електричеството”, каза той. Матев добави, че миналата Коледа също е имало горолом и тогава села в Предбалкана са останали цяла седмица без ток. Климатологът каза, че докато в планините мокрият сняг ще чупи клони, то по морето ще има силен вятър, който ще е причина за високи вълни.

Покривка

В четвъртък сняг валя в планините на Западна България, над 1300-1400 м. По-дебела покривка се е образувала в Западна Стара планина, в района на Петрохан, на хижа „Ком“, къде дебелината й вече е над 10-15 см. От снимките, които получавам, много добре се вижда как клоните са натежали от мокрия сняг. Сняг има и на Витоша, над 1500 м, но въпреки валежа все още снежната покривка не е особено дебела. “На Алеко е около 5-6 см. В останалите планини тя е по-висока, но тепърва ще се спуска надолу през следващите часове и тази сутрин в планините вече има сняг. Очакванията са в Западна Стара планина, както и в Централна, и по северните склонове на Витоша покривката да бъде от порядъка на 30-50 см”, посочи Матев.

Призив

Климатологът призова превантивно да се затворят проходите и заяви, че очаква това да се случи с Петрохан, защото там се натрупва снежна покривка, а в същото време шофьорите не са подготвени за тези условия и все още карат с летни гуми. “Предполагам, че през нощта и тази сутрин и други проходи в Стара планина и останалите планини ще бъдат заснежени. Пътните служби са предупредени, но ще има места, които няма да успеят да почистят и който може утре да не минава през проходите”, предупреди Матев. По думите му този сняг няма да се задържи дълго, защото е първи за годината и още не може да се говори за зимна ситуация. “Тези снегове обикновено стоят по 1-2 дни и след това високите температури ще го стопят бързо, но макар и това може да създаде проблеми. Очакванията са да се стопи бързо, особено на местата под 2000 м надморска височина, но зависи от дебелината на снежната покривка. Там, където е под 10 см, за 24 часа ще изчезне, а там, където е по-дебела, ще й са необходими 2-3 дни”, каза той и добави, че след това се очаква затопляне на времето.

Наводнения

Матев коментира, че на морето ще има силен вятър, който ще донесе високи вълни, а проливните валежи наводнения. “Бургас е по-застрашен, отколкото Варна, защото очакванията са там валежите да бъдат повече от Варненска област. Към Бургаска област трябва да се причислят и планинските части на Сливенска и Шуменска област. Големи количества дъжд ще паднат и в Северозападна България, така че не може да сме спокойни. В Източните Родопи също ще паднат около и над 100 литра на квадратен метър, така че това са все райони, които са потенциално застрашени от апокалипсис. Трябва да кажем, че той не се случва на големи площи. Ако има някъде нещо, то ще са на малки площи”, добави още той и допълни, че за да не се случват наводненияь деретата трябва да се чистят през цялата година, а не часове преди валежите.

Промяна

От днес от югозапад на североизток валежите ще започнат да отслабват, но въпреки това до края на деня ще продължат валежите в Северозападна България, североизточните райони и по Черноморието. В събота вече почти навсякъде ще спрат, най-късно на изток. В неделя над цялата страна ще бъде слънчево. “Това обаче ще позволи на нощните температури да се понижат чувствително и в неделя и в понеделник те ще бъдат доста ниски - в Североизточна България, по високите западни полета от 0 до минус 2-3 градуса, в останалата част на страната от 1 до 6, по Черноморието ще е по-топло - от 8 до 10, но там, където ще има отрицателни температури, ще има и слана, което също е неблагоприятно явление в тази част на годината”, посочи той и уточни, че в понеделник и вторник пак ще превали, като след 8-и температурите ще се повишат и ще бъдат отбелязани над 20 градуса, на 15-и ще има застудяване, а след това дните ще бъдат отново по-топли. Традиционното “циганско лято” ще бъде в периода от Димитровден до Никулден.

Владимир Христовски