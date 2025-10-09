Х рам на слънцето изгря на скалния град Перперикон. Това обясни пред вестник „Телеграф“ ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров.

Новото археологическо откритие е огромен кръгъл храм, посветен на култа към Слънцето. Той се състои от два кръга един в друг, като диаметърът на външния е около 15 метра.

Датиране

Обектът датира от III–IV век и продължава традицията на древното светилище на тракийския Дионис в римския период на скалния град.

Храмът е разположен в Южния квартал, на около 20 метра от голямата базилика от V–VI век, и най-вероятно е бил свързан с вече разкритите десетки кръгли и правоъгълни мавзолеи от последния етап на езическата епоха и началото на християнството.

Комплексът от няколко храма, посветени на различни божества около светилището на тракийския Дионис, заедно с мавзолеите, оформя т.нар. Area Sacra – Свещената зона в Южния квартал на Перперикон. Всичко това е било събрано около основната улица с ширина четири метра, която е водела към Акропола.

Наскоро археолозите на Перперикон направиха и друго уникално откритие - погребение на християнски мъченик. Хипотезата им се основава на находките в открития каменен саркофаг от некропола в Южния квартал, в близост до голямата базилика. В него са положени костни останки.

Кости

Костите на християнския мъченик са били съхранявани някъде другаде и в един момент в началото на VI век е направена гробницата, в която да се погребе. “Става дума за този драматичен период около приемането на християнството на Перперикон, а именно в първата половина на V век според хипотезата, по която работим“, обясни проф. Николай Овчаров. Той допълни, че костите на такива хора вероятно са били съхранявани отделно и когато християнството се утвърдило в скалния град, била построена голямата базилика, около която били полагани останки на мъченици.

На уникалната находка се натъква археологът Милен Камарев от екипа на проф. Овчаров. Той разказа, че при проучването на погребението е установено анатомично разместване на костите: тазът е бил изместен с около 30 сантиметра нагоре, пръстите на краката са подредени в редица, единственото запазено ребро е извън лакътната кост, а черепът е обърнат обратно.

Милена Димитрова