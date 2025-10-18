С емейство от Украйна спи на стълбището на блок в Добрич.

Преди ден с полиция Светлана и Андрей били изведени от жилището в блок №2 по улица „Христо Ботев“, което обитавали, след като в продължение на два месеца не си плащали наема. През следващите нощи останали да спят на стълбите.

Съседите им купили банички и други хранителни продукти, пише „ПроНюз Добрич“.

„Дадохме им храна, но те не са яли въобще. Купихме им баници, много неща, все пак са хора“, сподели съсед.

По думи на медията, около тях имало следи от урина и угарки от цигари, а мъжът е видимо неадекватен.

Торбите с багажа на съпрузите били подредени до външната врата на входа. През деня клошари са отмъкнали част от багажа им.

Светлана и Андрей са от Харков. Тя идва в България преди три години, а мъжът й няколко месеца по-късно, след като навършил 60. Тук работели доскоро и можели да си плащат наема, но ги съкратили. Имат двама сина и двама внуци, които обаче са в Украйна.

Семейството ще търси подслон в приют.

Източник: ПроНюз Добрич