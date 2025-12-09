К орабно гориво и остатъци от суров нефт ще заплават в морето ни, ако танкерът „Кайрос“ закотвен пред Ахтопол, не бъде максимално бързо извлечен оттам. Това заяви за „Телеграф“ експертът по мореплаване кап. Христо Папукчиев.

Забавяне

Според него вероятен сценарий е бурното море да забави операцията по изтегляне на кораба с дни или седмици. Ако това се случи, танкерът ще се носи от вълните, тъй като котвеното му устройство няма да удържи на силата им. „След това ще възникне корозия, напрежение в корпуса, вътрешно наводняване. А по-късно ще се появят и малки течове от остатъци от гориво или смазочни материали – локализирани, но контролируеми“, обясни кап. Папукчиев.

Времето

Ако времето остане лошо със седмици обаче, сценарият ще се влоши значително. Тогава корабът може да се удари в скален бряг, частично да потъне или да се разпадне заради лошото си техническо състояние. Разливът на гориво и нефт ще причини локална екологична криза, но без голям обхват, тъй като танкерът е празен. „В този случай България ще трябва да предприеме скъпоструваща операция по отстраняването на съда, а риболовът, туристическите плажове и морският трафик ще са нарушени в продължение на месеци“, добави кап. Папукчиев и предположи, че в този случай е възможно застрахователите да откажат да носят отговорност, а разходите да останат за държавата ни.

Нарушение

Папукчиев потвърди тезата на други капитани, говорили пред „Телеграф“, че става дума за сериозно нарушение на принципите за контрол на корабния трафик през шенгенските морски граници. Към момента се знае, че „Кайрос“ е бил влачен от турския съд „Тимур Бей“, след като бе повреден от украински дрон, докато пътува празен към Новорусийск. По неясни причини в петък влекачът изоставя танкера в български териториални води. По този повод вчера вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов и външният министър Георг Георгиев привикаха на разговор турския посланик. От него бе поискано обяснение за поведението на влекача, началната точка на буксира и крайната дестинация. Посланик Мехмет Уянък не даде информация, но посочи, че „Tимур Бей“ е частен влекач и че в Турция е започнало разследване по случая. Вчера евакуацията на екипажа на танкера приключи. В следващите дни при добра метеорология ще се планира буксиране на кораба към Бургаския залив. Осъществена е връзка с корабособственика и по негово желание на борда са останали трима души, информира Караджов.

Деян Дянков