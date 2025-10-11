Ц иганско лято може да ни зарадва за Димитровден. Около празника времето може да бъде доста топло, с минимални температури между 10 и 13 градуса и максимални между 17 и 22 градуса. По морето се очаква да бъде малко по-хладно. Това прогнозира пред вестник „Телеграф“ климатологът проф. Георги Рачев.

През уикенда ни очаква малко по-хладно време в сравнение с хубавия петъчен ден. Минималните температури ще бъдат между 8 и 12 градуса, а максималните ще се понижат с 3-4 градуса и ще достигат между 13 и 18 градуса. Все пак затоплянето ще продължи и няма да бъде толкова студено като миналата седмица. Октомври върви с 2,5 градуса под нормата за месеца.

Валежи

В понеделник ни очаква отново затопляне с 2-3 градуса. Оставаме в периферията на един голям антициклон и във вторник в следобедните часове над Северна България ще нахлуе малко по-хладен въздух. Сряда и четвъртък се очертават сравнително хладни и леко дъждовни дни. Валежите ще бъдат предимно в Източна България, но няма да са силни. Ще остане влажно. От четвъртък започва едно доста хубаво и топло време за средата на октомври. То ще обхване следващата събота и неделя и по прогноза ще продължи до следващата сряда и четвъртък, отбелязва професор Рачев.

Милена Димитрова