С цената е направо като от криминален филм! Линейка е била подпалена на паркинга на здравно заведение в Казанлък, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в събота в 09:30 ч., а пожарът е потушен от служители на болницата.

Вследствие на огнената буря са обгорели предният капак на линейката и пластмасовата кора под него, деформирано е арматурното табло, а предното панорамно стъкло се е счупило.

След бърза акция на органите на реда извършителят – 55-годишен мъж – е установен и арестуван. По случая е образувано досъдебно производство по чл.330, ал.1 от НК под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.