Г олям пожар бушува в апартамент в центъра на Враца, писа BulNews.

Случаят е от преди броени минути в блока до областната администрация на бул. „Демокрация“. Запалило се е жилище на първия етаж.

Според първоначалната информация, огънят е тръгнал от газова бутилка.

В апартамента живеят възрастни хора, като по неофициална информация в момента на избухване на пожара вътре е имало дете. Спешни медици ги прегледаха на място, няма данни да са пострадали.

На мястото има два екипа пожарникари, които се борят с огъня. Трета пожарна докара още вода, за да може да бъде потушени пламъците.

Вследствие на произшествието са нанесени сериозни материални щети в апартамента. Изпепелени са мебели, домашно имущество, домакински уреди. Поражения от огнения инцидент има и по съседен имот, като все още няма данни колко големи са те.