Б ългарите с имоти в Дубай, които ги дават под наем, вече ще трябва да плащат данък върху тези доходи у нас. Това съобщиха от Националната агенция за приходите пред „Телеграф“.

Наскоро брокери на недвижими имоти повдигнаха въпроса къде трябва да се облагат доходите от наем на имоти в Дубай, след като в емирството налог върху личните доходи на физически лица не съществува. Работата е там, че страната ни има Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Обединените арабски емирства, според която доходите от наем на недвижимо имущество, разположено в ОАЕ, на местни за България лица се облагат в арабската държава. Това е принципно правило при всички данъчни спогодби, сключени от България, и отразява модела на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Съгласно спогодбата доходите от наем в Дубай на български местни лица се освобождават от облагане в България, но трябва да се декларират. Възприет е методът освобождаване чрез прогресия.

Промяна

Това обаче вече се променя с присъединяване на страната ни към Многостранната конвенция за мерки срещу предотвратяване на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. С нея се изменя действието на някои разпоредби от сключените от страната ни данъчни спогодби. След ратификацията и влизане в сила на конвенцията се променя разпоредба и в спогодбата с ОАЕ. Така за данъчни периоди, започващи след 31 декември 2023 г., методът за избягване на двойното данъчно облагане с ОАЕ е единствено данъчен кредит, като отпада освобождаването с прогресия. При данъчния кредит от българския налог се приспада платеният в чужбина данък. Така, ако ОАЕ не облага доходите от наем на недвижимо имущество, в България този доход подлежи на ефективно облагане, разясняват от НАП.

По данни от 2022 г. 29 българи са декларирали, че притежават имоти в Дубай. Реално нашенците с недвижимо имущество в емирството са много повече, но се оказва, че болшинството не са местни лица за България.

София Симеонова