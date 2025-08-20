Н а 20 август 917 г. край река Ахелой земята почервеня от кръв – българската армия на Цар Симеон Велики разгроми войските на Лъв Фока в сражение, наречено от хронистите „битката на века“. България излезе от тази кървава схватка като истинска велика сила и водеща държава в Европа.

Ромеите събраха огромна войска от всички краища на империята, но дипломацията на Симеон осуети техните съюзи със сърби, маджари и печенеги. В решителния ден българите удрят с желязна ръка – след като ромейската линия се разтегля, Симеон лично повежда резервите си и разбива противника с безмилостна сеч. Оцелелите ромеи са малцина, а Лъв Фока едва успява да се спаси по море.

Хронистите пишат за „кръвопролитие, каквото не се бе случвало от векове“. Половин век по-късно кости от погиналата войска още блещукат на бойното поле край Анхиало.

„Битката при Ахелой е доказателство, че България е била велика сила и че възходът на една държава може да бъде постигнат от образован владетел със стратегическо мислене, което защитава интересите на страната и народа му“, казва проф. Пламен Павлов.

От този ден България не просто владее Балканите – тя диктува правилата в Европа.