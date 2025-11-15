Т ежка катастрофа разтърси АМ „Тракия“ тази сутрин. Трима души загинаха на място, а още един човек е в болница след чудовищен сблъсък между два леки автомобила, съобщиха от МВР.

Трагедията се е разиграла около 9:06 ч., в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Причините за адския удар все още се изясняват – на място работят криминалисти и следователи.

Оцелелият пътник е бил транспортиран по спешност в болница.

Заради тежкия инцидент лентата в посока София-Бургас е напълно затворена, а движението се отклонява по обходния маршрут път II-66.

Магистралата остава блокирана, докато траят огледите.