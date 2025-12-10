Л ют спор в НС по вота на недоверие срещу кабинета "Желязков". Той бе внесен с подписите на три парламентарни групи - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Темата формално е провал в икономическата политика на правителството, но по същество депутатите над два часа се карат за бюджета и как се харчат държавните пари. Опозицията поиска оставка на кабинета и избори веднага, а мнозинството ги упрекна, че целта на вота е опит за дестабилизация на държавата и то в навечерието на влизането ни в еврозоната.

Мотивите по вота представи Божидар Божанов от ПП-ДБ, който заяви, че "икономиката не може да издържи дълго тежестта на голямото Д". След това сравни лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски с "политическия паразит", който "изсмуква легитимността от всяка власт". По думите ми липсват реформи, а модернизацията се отлага за пореден път. "За щастие еврозоната е факт и този успех ще трябва да го споделите с част от опозицията",каза Божанов. "Хората очакват избори веднага, а след това ще очакват решим системната криза. Създадохте марионетно правителство, без воля за реформи, напомнящо свлачище", каза още той. Колегата му Мартин Димитров сравни Шенген и еврозоната с Шампионска лига. По думите му кабинетът има два негативни рекорда - дълговете и преразпределението на разходите, които стигат до 45 % от БВП.

Цончо Ганев от "Възраждане" пък обвини властта, че загробва държавата чрез заеми. През 2025 г. са теглени 19 млрд. лв, а за следващата година се планира дълг от 21 млрд. лв. По думите му дълговете се ползват за покриване на текущи разходи. Ганев предупреди, че управляващите ще вдигат данъци. "Влизането в еврозоната води две 2 неща – вдигане на данъци, обедняване, а от там и влизане в дългова криза. Когато и да си тръгнете, ще е късно. Оставка", каза Ганев. МЕЧ обвини кабинета, че няма икономически план, а АПС смята, че "икономиката е сведена до инструмент за политическо влияние" и затова оставката е задължителна.

Последва отговор от страна на ГЕРБ. "Вотът цели дестабилизация на правителство и държавата. Никой от вносителите няма да излезе и да каже какво следва после. Каква сигурност ще дадете в икономката и доходите на гражданите?', попита Александър Иванов от ГЕРБ. По думите му над 70 % от мотивите на вота на недоверие са несъстоятелни след изтеглянето на бюджета и внасянето на новия. Той добави, че в мотивите няма числа. И изтъкна едно от успехите на властта - предоговарянето на плана за възстановяване и постъпването на 2 млрд. лева по него.

Дойде и реакция от страна на финансовия министър Теменужка Петкова. Тя също отчете предоговарянето на плана за възстановяване. "Ние за 11 месеца трябваше да преработим грешката допусната от вас", каза Петкова по адрес на ПП-ДБ. Тя обясни, че искането за втория транш по ПВУ е подадено през октомври 2023 г за 724 млн. евро. През ноември 2024 г. ЕК ни отговаря, че изпълнението е незадоволително. "Санкцията на ЕК е в размер на 813 млн. евро. Не тръгваме от нула, а от минус", мотивира се Петкова. По думите й реалното разпределение на разходите са 40% от БВП, а не 45 на сто, защото в това влизат парите от ЕС. Петкова заяви, че сме изпълнили и стратегическата си цел да влезем в еврозоната като сме изпълнили всички критерии. След това разясни, че лимитът на дълга за 2026 г. е 9 млрд. евро. Около 3,2 млрд. евро са за отбрана, друго 3,7 млрд. евро са за покриване на дефицита, а 1,4 млрд. евро са покриване на стари дългове. Около 1,2 млрд. евро са за увеличение на капитала на държавни дружества, в това число общите заводи с "Райнметал", Детската болница, БЕХ и др. "Няма нищо по дълга, което да е излишно", увери Петкова. И даде сравнение, че през 2022 - 2023 г. ръстът в разходите за заплати и пенсии е 33 млрд. лева.

Това доведе до размяна на реплики от трибуната между министрите и лидерът на ПП Асен Василев. Той призова премиерът Росен Желязков да подаде оставка на кабинета, за да не се стигат до ексцесии на протестите. "Тази оставка е нужда защото правителството краде бъдещето на българския народ", каза Василев и добави, как в бюджета има по-малко пари за образование и наука, за култура и др. След това разясни, че кабинета планира през 2027 г. да вдига данъци и осигуровки. "Вие сте идеолога на разгулната бюджета политика. Вие скрихте реалната сметка", отговори му образователният министър Красимир Вълчев и обясни, че няма свиване на сумите за наука. "Вие изсмукахте от икономиката всички, които ние ви бяхме оставили. Вие оставихте едни мини след себе си и скрити дефицити. Съсипахте публичните финанси", обърна се и Теменужка Петкова към Асен Василев.

По време на заседанието ПП-ДБ поискаха лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да дойде в залата, а ако не е възможно, да се сложи негова холограма. Малко по-късно Елисавета Белобрадова сложи картонен макет на Пеевски на първия ред в залата, където обикновено той стои. ПП-ДБ се оплакаха от смущаване на сигнала на мобилните оператори отвън на площада. "Два екипа тества състоянието на мобилните клетки. Сигналът в НС е по-силен отколкото от вън. Хората са бесни и те ще се занимават с вас. Да заглушавате сигнала на протеста е пълно безобразие", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Дебатът след това продължи в по-мек тон. Станислав Балабанов от ИТН призова протестиращите да не се подлъгват и да бъдат употребени. "Не трябва да позволявате енергията Ви да бъде употребена от фалшиви политици, защото, уважаеми българи, има такъв нагъл бивш финансов министър, който довечера ще дължи реч, ще демонстрира пред вас, че е алтернатива, а всъщност той е страшното минало, което опитваме да поправим", каза той. В защита на кабинета излезе и колежката му Павела Митова, която също критикува ПП-ДБ: "Просто не ви харесва, че България върви напред. Върви напред без вас".Атанас Атанасов от БСП защити тезата, че чрез вота на недоверие опозицията иска да дестабилизира държавата. По думите му целта на ПП-ДБ е да консумира власт и единственото, което може да предложи е "опорочена конституция, корупционни афери, парапети и безпринципни коалиции".

Тихомира Михайлова