Д ържавата поема 50% от стойността на картите за градския транспорт по примера на Чехия и Австрия. Това обяви заместник министър-председателят и министър на транспорта Гроздан Караджов. Той обясни, че с промените в нормативната уредба, които са в сила от 1 февруари 2024 година, е била увеличена възрастовата граница за безплатно пътуване в градския транспорт.

Условия

Всички деца до 14 навършени години имат право да пътуват безплатно в рамките на населените места. Единственото условие е издаването на карта за безплатно пътуване, която удостоверява възрастта. По отношение на пътуванията извън градовете правилата са диференцирани според възрастта: деца до 7 години пътуват напълно безплатно, като за тях се издава билет с нулева стойност. Учениците от 7 до 14 години ползват 50% намаление от цената на билета за междуселищния транспорт.

Гроздан Караджов акцентира и върху увеличените намаления за учащите се, включително за младежите между 14 и 16 години. За тази група намалението при закупуване на абонаментни карти е фиксирано на 50% както за градския, така и за междуселищния транспорт. В София към момента учениците над 14 години плащат за месечната карта за всички линии 15,00 лв., или за една линия – 6,90 лв., или пък само за метро, която е на цена от 9 лв. Годишната струва пък струва 180 лв.

Владимир Христовски