С офия вреше и кипеше на 10 декември заради протеста. СДВР обяви шокиращи данни: 57 души са задържани преди, по време и след демонстрацията. Сред тях 24 с криминално досие – за хулиганство, наркотици, побои, грабежи и кражби.

Полицията е открила и непълнолетни – цели 22, плюс двама малолетни, които са били предадени на родителите им. Част от тях – също със сериозни прегрешения.

Служителите на реда са действали превантивно – според СДВР имало оперативна информация за подготвени провокации. Резултатът: изведени около 40 души, у които са намерени ножове, боксове, маски, пиратки, а у двама – 10 000 лева и 1500 евро кеш.

Има и бързо производство за наркотици – 18-годишен младеж е хванат с пликче марихуана, след като е спрян от мобилен екип.

Според директора на СДВР, моментът на ул. „Врабча“ е бил най-напрегнат – голяма група младежи е проявила агресия към полицаите. От дирекцията уверяват, че разполагат с видеа на всички, участвали в нападения и безредици. Профилът им бил ясен: агитки и локални групи, които ще бъдат издирени и задържани една по една.