С ъс 131 гласа "за" депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. Той е първият за страната ни в евро, предава NOVA.

Сега депутатите имат срок до понеделник вечерта, за да внесат предложения за промени преди окончателното гледане на сметката за държавната хазна.

В него се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата става 620 евро.

Максималният осигурителен доход също се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро. Други промени спрямо тази година - с два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%.

Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Това означава, че се очаква окончателното гласуване на второ четене да е идната седмица. И план-сметката на НЗОК, и тази на ДОО, и големият национален бюджет влизат в Бюджетната комисия във вторник.

Припомняме, че работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да го обсъдят заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

По време на дебатите в пленарната зала опозицията ясно показа несъгласието си с параметрите на държавния бюджет. Критики имаше към всяко перо, както и към новия софтуер на НАП.

“Една колосна глупост, която за втори път се предлага - СУПТО софтуер за търговците. Вие дори не знаете какво значи това съкращение, това е неизпълнимо”, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

“Недейте да заблуждавате бизнеса и гражданите, че някой ще им налага тежест. Ако смятате, че трябва да има повече приходи в бюджета, подкрепете това”, заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Дискусията за заплатите в сектор “Сигурност” се превърна в спор.

“Първо са дадени крайните отговори като за тройкаджии и после са направени самите задачи. Определено бюджетът на сектор “Сигурност” е екстензивен, повечето пари отиват за персонал”, обясни Николай Радулов от МЕЧ.

“Съвсем умишлено събрахте в кюп всичко в сектор “Сигурност”, подчинихте го, че всичко ще е за персонал и събрахте вътре ДАР, ДАНС, ДАТО и МВР”, коментира Маноил Манев, ГЕРБ.

Таванът за нов дълг до 10 млрд евро също предизвика спор. “Това е бюджет на фалита - още 20 млрд. лв. дълг. Само за 2 години имаме 40 млрд лева. Това е най-голямото задлъжняване в историята на третата българска държава”, каза лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов.

“България е в челните места за най-нисък дълг. Причината е свързана с факта, че от 2022 се поддържа дефицит 3%. Колкото повече расте БВП, расте и дефицитът, той се финансира с дълг”, обясни Петкова.

За пореден път от БСП обявиха, че социалните разходи в бюджета са лично тяхно дело и техен успех.

“Бюджет 2026 показва посоката, в която ще се развива България и дали ще е страна, която обръща гръб на гражданите”, каза Атанас Атанасов, БСП.