О бявен за мъртъв преди 12 години мъж се оказа жив и разпънал палатка в Национелен парк „Пирин“ в навечерието на Деня на Вси Светии. Служители на паркова охрана го сгащили при проверка за незаконно бивакуване в планитата.

При опит на горските да извършат проверка и да поискат лични документи, необходими за съставяне на акт за административно нарушение, мъжът е проявил агресия.

Потърсено е съдействие от органите на МВР. След пристигането на полицейския патрул е установено, че нарушителят не притежава лични документи и затова е отведен в полицията в Банско за установяване на самоличността му. В резултат на извършената проверка се изяснило, че лицето е било обявено за изчезнало и впоследствие - обявено от съда за починало. Мъжът е от Русе, изчезнал безследно през 2008 година, а през 2013 година е издаден смъртен акт. Той на 62 години и се казва Боян. У него е намерен паспорт с изтекъл срок, с който е установена самоличността му.

"Нашите служители са го намерили в местността Чалин валог. Бил е близо до града, за да може да слиза и да се снабдява с храна. Държал се е агресивно с охраната на парка. Според полицията дълго време е бил в Гърция, а тук се е установил от не повече от една седмица", коментира за „Телеграф“ директорът на НП "Пирин" - Росен Баненски.

Владимир Симеонов