- Д-р Лилова, вие бяхте училищен директор до момента, защо решихте да се впуснете в надпреварата за началник на РУО – София-град?

- За мен впускането в надпреварата дойде малко неочаквано. Чувствах се отлично като директор на любимото ми Второ училище. В последните три години се утвърди като иновативна, лидерска организация за развитие на нашите ученици и учители, обнови се със санирането, съвременни спортни площадки, многофункционална информационно-библиотечна зала, изгражда се STEM център и ред други инициативи. Не се готвех за напускане под никаква форма. Когато се обяви конкурсът, много колеги и приятели ме подтикнаха да се кандидатирам за тази позиция, като се мотивираха, че имам качествата и опит в управлението като успешен директор, а и на държавно ниво. Всички те бяха с убеждението, че разчитат на мен, че ще ми помагат и че мога да се справя с това предизвикателство. В личен и професионален план образованието винаги е било моя кауза и така се реших. Убедих се, че като кандидатствам, ще имам възможност да бъда полезна не само на едно училище, а на цялата образователна система в град София.

- Какво е усещането да наследите д-р Кастрева, която беше повече от 17 години на поста?

- Усещането ми е разнопосочно. От една страна, д-р Кастрева е мой ръководител и име с авторитет в столичното образование, от друга страна – в момента стоят много предизвикателства и предстоят промени от различно естество, а от лична гледна точка също имам своя визия за управление на процесите. Затова ясно съзнавам, че стъпвам на добре положената основа от нея като дългогодишен началник и лидер, а, от друга, знам, че животът следва обичайния си ход на развитие и че младите искат да виждат подкрепата в нас и да имат своите възможности за изява и развитие. Така че приемам наследството й с огромно уважение към всичките й постижения в годините и отговорност да продължа посоката. Това е основното предизвикателство, но и стимул да вложа цялата си енергия и компетентност, за да развия по-нататък добрите практики.

Д-р Лилова с ученици на посещение в Европейския парламент

- Ще продължите ли част от политиките й, или ще започнете на чисто?

- Ще продължа всичко положително, което е доказало своята ефективност. В същото време ще търся и нови решения и подходи, съобразени със съвременните потребности на столичната образователна система. Всеки на мое място би си поставил цели за напредък, така че вярвам, че колелото на успеха зависи от здравата основа на предишния и приемствеността и усилията на последващия ръководител, но и от всички около нас, които трябва да си помагаме и заедно да постигаме повече от досега. Това са нормалните стъпки за промяна.

- Кои ще са първите стъпки, които ще предприемете като началник?

- Първите ми стъпки са свързани с опознаването на административните процеси в РУО, както и с провеждането на срещи с директорите на училища и детски градини, за да чуя от първо лице техните нужди и предложения. Диалогът, сътрудничеството и съвместната работа ще бъдат в основата на всичките ми бъдещи действия. След това ще търся възможност да създаване на консултативни съвети с координатори директори по райони за изпълнение на оперативни задачи, за приобщаването на децата, за кариерното ориентиране, за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, за повишаване на индивидуалните резултати, както и за сътрудничеството между всички заинтересовани страни за осигуряване на благополучието на младите хора в София. Не на последно място бих искала да създам и регионален младежки съвет с ярки представители на младежите, които да дават своя глас по въпросите, които ги засягат, защото без техния глас няма ефикасност на каквото и да е. Само възрастните не може да чертаем тяхното бъдеще.

Д-р Лилова с екипа на 2. СУ

- Какви са проблемите в образователната система, за чието решаване ще работите?

- Проблемите, за които ще работя, са свързани с осигуряването на качествени учители и директори, които да лидерстват процесите на терен в детската градина и училището, за да отговорим на очакванията на хората. Разбира се, важен е и проблемът с мотивацията на педагозите и учениците за постигане на по-високи резултати, липсата на достатъчно внимание върху социално-емоционалните умения, критичното мислене, както и практическите умения за живот и нуждата от по-добро взаимодействие с родителите са сред най-сериозните предизвикателства.

- Какви са вашите приоритети?

- Моите приоритети са: осигуряването на адекватна методическа подкрепа за учителите, директорите и другите педагогически специалисти; развитие на традициите и иновациите с дигиталните компетентности, превенция на отпадането на ученици и създаване на благоприятна среда, в която всяко дете и ученик може да развие пълния си потенциал и да постига успехи. Затова приоритет в работата ще ми бъде всеки от нас да надгражда своята култура на професионализъм, в която развива експертизата си, така че да развиваме своя капацитет и да сме полезни кадри за децата и младежите в столицата.

Д-р Елеонора Лилова с престижни отличия за принос към образованието

- Предвиждате ли организационна и структурна реформа в РУО?

- Всяка промяна следва да бъде резултат на внимателна преценка и анализ. Ако се установи, че е необходима оптимизация на процесите, би следвало да предложим промени на министъра на образованието и науката. От негова страна вече има усилия за промяна, която зададе, а именно нови принципи на работа: намаляване на формализма и административната тежест – повече време за същинската учебна и педагогическа работа и по-малко бюрокрация; принцип на конфиденциалност – информацията се пази, доверието се гарантира; принцип на обективност при проверките – без предварителна презумпция за вина, целта е установяване на факти и подпомагане на институцията; принцип за пропорционалност – проучване и наблюдение като възможност в рамките на предварителна проверка да се разреши случаят. Считам, че с тези регламентирани принципи се задава ясна посока на прозрачност и полезност на регионалните управления и за съдействието за разрешаването на конфликтни ситуации, възникващи по повод на спорни въпроси от различно естество.

- Как ще се борите с недостатъците и пропуските по отношение на проблемните директори, учители и деца?

- Много от директорите в София заявиха пред мен, че ще направят всичко възможно да бъдат добри управленци и да не грешат и създават проблеми от своя страна. Това говори много – готовност за подобрение и стремеж към усъвършенстване в работата с учители, деца и родители. Защото всичко започва от директора и той трябва да бъде пример в отношенията между всички. Разчитам, че всеки от тях ще бъде адекватен и ще съдейства на децата, младежите, учителите и родителите, така че общността да се чувства по-добре. Ето защо на първо място ще разчитам всеки колега да си върши правилно и с желание работата и ще извършвам редица действия като комбинация от превенция, подкрепа и контрол. Вярвам, че диалогът и навременната комуникация могат да предотвратят задълбочаването на проблемите.

- Знаем колко трудно е решаването на подобни казуси.

- Да, изключително трудно е да се влезе в обувките на всяка страна. Но когато институциите, родителите и учителите работят заедно, резултатите идват навреме и подпомагат всички страни.

- Подкрепяте ли предложенията на МОН по отношение на промените в Закона за предучилищното и училищното образование?

- Подкрепям промените, насочени към качествено образование и реална подкрепа за учениците и учителите, както и това, че всяка нова политика трябва да бъде внимателно анализирана и приложена така, че да носи практическа полза. За първи път чрез промените в този закон държавата заявява много важен принцип за изпълнение на държавната си политика за децата, а именно насоченост към благополучието на децата, учениците и педагогическите специалисти. Към това се стремяхме години наред във връзка с прилагането на препоръките на различни органи към България, но не успяхме да определим благополучието на децата като приоритет на национално ниво, до този момент. В новия законопроект благополучието на децата и учениците е свързано с осигуряване на условия за насърчаване на физическото и психичното здраве и за развитие на социално-емоционални умения, както и със създаване на благоприятна среда, която насърчава сътрудничеството, ученето и личностното им развитие. Осигуряването на благополучието на децата и учениците е включено и като измерител на оценяването на труда на педагогическите специалисти, както и приноса им за развиването на компетентности на децата и учениците.

- Кои смятате, че са неподходящи, и защо?

- Бих искала да не давам категорични оценки, защото освен регламентирането им по закон по-важно е тяхното прилагане на терен, което може да изкриви и най-добрите нормативни уредби. След разписа и приемането винаги следват процеси с доработването им на практика и указанията за прилагането им от страна на министерството. Затова смятам, че всяка промяна ще бъде базирана на професионални аргументи, а не на моментни обществени настроения. За бъдещето трябва да има измерители и на последващата оценка от промените.

- Липсата на дисциплина в час ли е най-големият проблем в училище?

- Това е един от проблемите, но не и единственият и най-важният. Причините са комплексни – от липсата на мотивация за учене и пристрастяване към мисленето, че изкуственият интелект ще върши голяма част от човешките дейности, както и липсата на достатъчно ефективни съвременни методи за работа с децата и учениците.

- Подкрепяте ли въвеждането на забрана на телефоните в училище и отпадането на НВО след 10 клас?

- Телефоните могат да бъдат и ресурс, и пречка за социализация и концентрация в час. Вече има училища, които не използват телефоните от първи до четвърти клас, и агресията намалява и общуването със съучениците е на ниво. За по-големите ученици обаче тази промяна е повод за бунт, защото им се отнемат права. Те трудно осъзнават какво е пристрастяване, зависимост и хигиена на здравето. Затова родители и учители трябва да имат своето общо разбиране защо е необходима тази реформа и колко вредни могат да бъдат екраните. Забраната трябва да се прилага разумно и да се въведе според конкретната училищна среда. Що се отнася до НВО след 10-и клас – необходимо е задълбочено обсъждане с експерти, преди да се вземе окончателно решение. Това не е решение, което се взема от широката общественост.

- Одобрявате ли въвеждането на час по религия?

- С въвеждането на новия предмет никой няма да бъде принуден да изучава религия. Неколкократно на хората бе обяснено, че този избор ще се даде на всяко дете и респективно – на всяко семейство. И в момента религията се изучава като избираем предмет в стотици училища. В София обаче този избор на практика липсва. Около 10 училища в столицата предлагат СИП религия – православие. С предложените промени в закона този избор ще се даде на всяко семейство, без да им се натрапва. Тези, които не искат да изучават религия, ще посещават часовете по добродетели и етика. И всъщност това е една инициатива, която цели да подкрепи училището в мисията му да прави децата не само грамотни, но и добри хора.

Това е тя:

В периода 2010-2025 г. е била директор на 52. ОУ „Цанко Церковски“ и на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ в София

От 2018 г. до 2022 г. е председател на Държавната агенция за закрила на детето

Тя е магистър педагог и социолог по образование от Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Завършва магистърска програма „Образователен мениджмънт“ във Факултет Педагогика и магистърска програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси” във Философски факултет

Притежава образователна и научна степен „доктор“ в областта на висшето образование

Завършва международни квалификационни курсове, свързани с технологии и методика на преподаване, част от които в Homerton College, Кеймбридж, Великобритания; Alpha College of English, Дъблин, Ирландия; Университет “Коперник”, Торун, Полша; Lake School of English, Оксфорд, Великобритания, както и Международна програма за обучение на специалисти по закрила на детето към Харвардски университет, САЩ

Началник на Регионалното управление на образованието в София от 3 септември 2025 г.

Владимир Христовски