Н ационалната агенция за приходите обяви обществена поръчка за закупуване 337 нови автомобила за нуждите на институцията. Стойността е 12,326 млн. лв. без ДДС и е разделена на 6 позиции. За всяка от тях са обявени условията, на които трябва да отговорят, а общото при пет от обявените изисквания е, че трябва да са с бензинов или дизелов двигател и сини на цвят.

Само в една от позициите, при която са необходими над 200 автомобила, се допуска 20 на сто от тях да са в друг цвят. Също така има условие при необходимост да бъдат монтирани от производителя камери в колата за наблюдение. От техническата характеристика става ясно, че агенцията за приходите поръчва и 68 електрически автомобила. Срокът за подаване на оферти изтича на 28 ноември тази година.