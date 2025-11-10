Т ърновец учи космонавтика и разработва проекти с американската космическа агенция НАСА.

Самуил Николов е вторият българин, приет да учи астронавтика в Авиационния университет „Ембри Ридъл“ във Флорида, САЩ. Той е и студентът, получил най-високата стипендия - 20 хиляди долара, които бяха отпуснати за предишните му постижения.

Според специалистите в аеронавтиката българинът има перспективна бъдеща кариера.

Развитие

Той е възпитаник на Природоматематическата гимназия във Велико Търново, където завършва специалността „Приложно програмиране“. В годините на средното си образование е пълен отличник. Многократно участва и печели първите места в състезания и олимпиади по математика, английски език и IT технологии. Оказва се обаче, че Самуил е многостранно развита личност. Той е и осемкратен републикански шампион по плуване, като е поставил 18 национални рекорда в различни възрастови групи. А освен това Самуил свири и на кавал в ансамбъл „Българче“ – Велико Търново, и е двукратен златен медалист от национални фолклорни конкурси. И накрая той е майстор и по скоростно нареждане на кубчето на Рубик и на триизмерни пъзели.

Успех

Сред завършване на средното образование Самуил Николов е приет да учи в университета във Флорида САЩ, в Авиационния университет в специалността „Космически операции“.

Самият младеж признава, че Космосът е неговата детска страст. „Какво трябва да уча, за да отида един ден на Марс?“ Този въпрос задава той на родителите си още докато е в детската градина. В действителност интересът към Космоса и звездите провокира баща му Калоян, който, когато синът му е дете, му купува телескоп и го води в планините, откъдето най-добре се виждат небесните тела. „Интересът ми към Космоса е още откакто започнах училище. От 8-9-годишна възраст много ме вълнуваше астрономията и по-специално астрофизиката и изследването на различните космически обекти“, споделя Самуил. Още преди да бъде официално приет като студент, търновецът вече започва да реализира и проекти съвместно с американската национална космическа агенция НАСА. А заедно с нея и с компанията „Спейс екс“ на милиардера Илън Мъск.

Възможности

„САЩ ме привлякоха най-вече заради много силната си космическа програма. Такива неща не могат за жалост да се учат в Източна Европа и като цяло в Европа, тъй като трябва държавата да има достатъчно финанси и инфраструктура, за да разполага с полеви и практически занимания за учениците. Америка е единственият вариант за международен ученик да получи каквато и да е стипендия за такова образование и да бъде приет в такова заведение“, казва Самуил.

Историята на космическата кариера на Самуил Николов започва през 2015 г., когато като стипендиант на НАСА заминава за базата на агенцията в Измир, Турция.

По това време той е най-младият стипендиант на американската космическа агенция. Именно едномесечният престой в базата в Измир убеждава напълно младежа, че това е бъдещата му професия.

Височина

През последните години Самуил Николов разработи уеб платформа със съдействието на НАСА. А развитието му продължава. Самият Самуил не скрива, че би бил много щастлив самият той да бъде одобрен за астронавт, но вече е доста висок за пределната височина и очевидно ще е невъзможно да се качи в космически кораб за пътувания в открития Космос. Приемането му в специалността „Космически операции“ е изключително престижно, тъй като годишно университетът във Флорида приема едва по 30 души.

Въпреки отпуснатата му стипендия от 20 хил. долара от страна на ВУЗ-а на младежа бяха необходими още 65 хил. долара, които бяха събрани чрез дарителство и чрез съдействието на търновската община, от чийто бюджет бяха дадени част от средствата. Още в началото на обучението си Самуил шокира всички там, като успява да подкара сателитите на университета. Сега той участва в Клуба по ракетни двигатели, където му е поверена задачата да направи интерфейс за излитането на суборбитална ракета.

И той успява. Ракетата му, управлявана чрез компютър, успява да се изкачи на 2 км височина и да издигне в атмосферата компютърният апарат „Янтра“. Компютърът на Самуил може да показва надморската височина и GPS- координатите на летящия апарат, а освен това може да прави и да изпраща снимки от полета. Компютърът измерва и предава в реално време 15 пъти в секунда и чрез GPS координати, надморска височина и ускорение.

Търновецът участва и в екип, разработващ апарат, който цели да лети до луната и да заснеме повърхността й. Самуил отговаря за софтуера, който ще бъде внедрен в камерата на заснемащия апарат Eagle Cam 2.0. Апаратът е част от мисията на компанията Intuitive Machines, която преди година успя успешно да приземи свой апарат на лунната повърхност.

„С труд и постоянство се постига всичко. Аз съм абсолютно убеден в това. Талантът по никакъв начин не е определящ, а най-важна е само целеустремеността“, категоричен е Самуил Николов.

Иван Първанов