З одиакално сияние ще наблюдаваме в следващите дни. Сега е най-доброто време за наблюдение на този небесен спектакъл. Така наречената зодиакална светлина може да се види рано сутрин на изток. Това е преценено според наближаващото новолуние на 21 октомври, обяснява физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“.

Светлина

За да наблюдаваме успешно това сияние, трябва да сме далеч от нощните светлини на градовете в ясна безлунна нощ и също в посока на изток от нас да няма градове, казва още специалистът.

Зодиакалната светлина не бива да се бърка с настъпващата малко по-късно утринна зора. Тя е слабо белезникаво сияние, видимо рано сутрин преди развиделяване или вечер – веднага след стъмване.

Наблюдава се на фона на зодиакалните съзвездия – недалеч от Слънцето, откъдето идва и названието ѝ. Това всъщност е разсеяна светлина от прахов диск, който се намира в централната част на Слънчевата система – около самото Слънце, като заема пространство почти до орбитата на Венера. Осветяваният от Слънцето прах в тази област е останал от времето на формирането на Слънчевата система, но освен това съдържа и частици, донесени от комети, които някога са преминали близо до Слънцето – през своя перихелий.

Есен

В утрините около есенното равноденствие еклиптиката се издига стръмно над хоризонта, което създава добри условия за наблюдение на зодиакалната светлина. За около 23-25 дни след датата на есенното равноденствие Слънцето се отмества достатъчно на изток по еклиптиката, за да може есенната равноденствена точка в Дева да се окаже изгряваща на хоризонта малко преди началото на астрономическия полумрак, обяснява специалистът. Тогава небето е все още тъмно и са налице най-добри условия за наблюдение на феномена рано сутрин. Втори такъв период настъпва в края на февруари, когато зодиакалната светлина е добре видима вечер на запад.

Милена Димитрова